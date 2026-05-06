Un acusado del atropello mortal de su pareja declara que abandonó el lugar al pensar que el golpe no era grave

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de asesinar en septiembre de 2024 a su pareja, a quien arrastró varios metros con el coche y dejó morir después de provocar un accidente, ha reconocido en el juicio que abandonó el lugar tras arrollarla de forma accidental porque la vio "con los ojos abiertos" y al pensar que el golpe que sufrió la mujer contra la acera no era "tan grave".

El juicio se ha retomado este martes con la declaración del procesado y el inicio de la prueba testifical. El fiscal solicita 28 años de cárcel por un delito de violencia física y psíquica habitual, un delito de conducción temeraria y un delito de asesinato.

La Sala exhibió ayer al tribunal del jurado un vídeo grabado por una vecina desde su ventana que muestra cómo la mujer se pone delante del coche y grita; ¡para el coche, para el coche!. Tras ello, el acusado acelera con la víctima agarrada a la puerta del copiloto y se la lleva por delante en cuestión de segundos, abandonando el lugar a la carrera.

A preguntas de su abogado, el acusado ha afirmado que nunca ha ejercido violencia machista ni ha sido denunciado previamente, negando haber agredido a la víctima durante la relación, que se prolongó durante un año y ocho meses.

Así, ha detallado que el día de los hechos la mujer estaba "celosa y fuera de lugar" al sospechar que él mantenía contacto con otra pareja, madre de su hija, con quien retomó la relación a finales de 2023 y con la que pensaba marcharse.

Según su versión, el 2 de septiembre acudió al domicilio para recoger ropa y abandonar la vivienda, momento en el que se encontró a la víctima "muy alterada", protagonizando una escena delante de la menor. Al intentar marcharse en coche, ella le siguió, le impidió cerrar la puerta y golpeó el vehículo, llegando a subirse al capó.

"Le dije que qué hacía. Al abrir la puerta y ver que intentaba entrar, arranque el coche. Noté un golpe, que el vehículo se subía a la acera y, al mirar, la vi con los ojos abiertos. Me fui porque tenía temor; nunca la había visto así", ha asegurado.

"Ella quería agredirme. Si hubiera sabido que tenía un mal brote, yo me hubiera quedado. Nunca me dejó solo. Yo también sufrí depresión. Ella estaba muy celosa y fuera de control", ha agregado. En el turno del jurado se le ha preguntado por qué abandonó el lugar, manifestando éste que no imaginaba que el golpe fuera tan grave.

Por su parte, la madre ha relatado que en varias ocasiones vio moratones y chichones a su hija, negándole ésta que fueran golpes propinados por parte de su pareja. "El día que este ser la mató, habíamos hablado dos horas por la mañana. Nunca me contó las agresiones", ha dicho indicando que la psicóloga de su hija le contó que ésta le manifestó que dormía con un cuchillo debajo de la cama.

La defensa solicita la absolución de su cliente al sostener que se trató "simplemente de un accidente, negando que hubiera un dolo eventual en lo ocurrido.

HECHOS JUZGADOS

Según el relato de los hechos, la pareja mantuvo una relación durante aproximadamente un año marcada por un control constante por parte del acusado. Durante ese tiempo, la víctima habría sufrido episodios reiterados de dominación, humillación, amenazas y agresiones físicas en el ámbito doméstico.

El episodio más grave tuvo lugar la tarde del 2 de septiembre de 2024. Tras una discusión, el acusado abandonó el domicilio y se dirigió a su vehículo. La víctima lo siguió e intentó detenerlo situándose frente al coche.

En ese momento, el hombre abrió la puerta del copiloto, lo que hizo pensar a la mujer que podía subir. Sin embargo, de forma repentina, inició la marcha a gran velocidad mientras ella quedaba colgada de la puerta.

De acuerdo con la acusación, el conductor realizó maniobras bruscas, incluyendo volantazos y circulación sobre la acera, hasta frenar en seco, lo que provocó que la víctima saliera despedida y se golpeara gravemente en la cabeza. El acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio.

La mujer sufrió múltiples lesiones y un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en muerte encefálica al día siguiente, 3 de septiembre. La investigación sostiene que el acusado actuó con intención de causar la muerte o, al menos, aceptando esa posibilidad.

El acusado fue detenido el mismo día de los hechos y permanece en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024 por decisión judicial.

La víctima deja dos hijos menores de edad, además de padres y hermanos, quienes han reclamado indemnizaciones por los daños sufridos. La compañía aseguradora del vehículo ha consignado cantidades superiores a los 380.000 euros como parte de la responsabilidad civil.