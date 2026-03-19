Un acusado en el juicio del asesinato de un joven en Fuenlabrada niega ser de los DDP: "Me quieren enredar"

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los acusados en el juicio que se celebra por el asesinato de un joven en la madrugada del 3 de octubre de 2022 en una discoteca de Fuenlabrada ha negado pertenecer a la banda juvenil de los Dominicans Don't Play (DDP), reprochando al tribunal que el fiscal le quiera "enredar" ante su insistencia en las preguntas relativas a las escuchas telefónicas.

Las declaraciones de los procesados continuarán mañana y se prevé que se alarguen durante varios días. Se juzga a cuatro jóvenes, dos de ellos como presuntos responsables intelectuales del crimen que la Policía considera una venganza entre bandas juveniles.

Una de las pruebas de cargo en relación a la supuesta pertenencia es un vídeo de un artista ligado a la banda latina en el que aparecen los procesados y que fue colgado días después de crimen. En la letra se hace mención a un asesinato.

El primero en declarar, el único que se encuentra en libertad provisional, ha señalado que no pertenece a la banda juvenil y que no tiene ninguna relación con integrantes de la misma, indicando que conoce al menor autor de los disparos del barrio.

Al resto de procesados, les conoce igualmente de verles por su zona. "De nada más. Yo voy a la plaza y hay mas gente. El mundo no gira en torno a ellos", ha insistido a preguntas del fiscal.

"¿A usted se le identificó con miembros reconocidos de los DDP?", le ha preguntado el fiscal, a lo que ha contestado que en ninguna le detuvieron ni le intervinieron nada. "La Policía se lo inventa, sí, se lo inventa", ha contestado. Tras ello, el representante del Ministerio Público le ha recordado que aparece en un vídeo de un cantante ligado a los DDP. "Me pagó por salir en el vídeo para que hubiera ambiente", ha dicho.

El fiscal le ha inquirido sobre las escuchas telefónicas en conversaciones con otros miembros de la banda en las que se haría referencia a cuestiones relacionadas con la organización criminal. "Usted dijo para que los tigres no piensen que esto es jauja", a lo que ha dicho que tigres se refiere a chaval mientras fiscal asegura que se refiere a los integrantes rasos de la banda.

La declaración se ha extendido durante más de dos horas, por lo que mañana continuarán los interrogatorios del resto de procesados.

ANTECEDENTES GRAVES

El pasado lunes, la Policía Nacional ratifico que el principal acusado fue detenido en 2013 por un delito de robo con violencia en relación a diez ataques a ancianos con la técnica del 'mataleón' en el distrito de Villaverde de la capital.

El testigo señaló que al considerado líder del citado coro se le implicó cuando tenía 19 años en diez robos con violencia realizados con la técnica del estrangulamiento por detrás, indicando que el acusado fue reconocido sin género de dudas en algunas de las identificaciones en sede policial.

Las víctimas eran mujeres mayores, a quienes se robaba el bolso en Villaverde, detectando la Policía Nacional un incremento de estos delitos en la zona en aquella época.

La vista oral cuenta con hasta 160 testigos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La pasada semana, varios policías situaron a los encausados en el entorno de la banda a través de numerosas identificaciones policiales y antecedentes por hechos violentos registrados durante los últimos años en la capital.

UNA VENGANZA POR UN ATAQUE PREVIO

La Policía considera que el asesinato fue una venganza de la banda hacia los Trinitarios por un ataque anterior en una discoteca de la capital. Habría sido ordenado por uno de los procesados, considerado por la Policía como el 'Suprema' --líder-- del Coro de Campamento de la banda.

Muchas de las identificaciones y detenciones que se practicaron se enmarcaron en la 'operación Hispano', un operativo policial lanzado en diciembre de 2022 por la Delegación de Gobierno en Madrid para "intensificar y reforzar los dispositivos contra estas bandas".

Según la Policía, varios de los procesados fueron identificados en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023 en compañía de miembros de la banda, principalmente en zonas del distrito madrileño de Latina y Aluche, lugares señalados por la Policía como puntos de reunión habituales del grupo.

En muchas de estas intervenciones los agentes dejaron constancia de símbolos asociados a la banda, como tatuajes con la inscripción Dominican Don't Play, coronas de cinco puntas, rosarios, bandanas o pulseras con los colores de la bandera dominicana.

En algunos de esos controles también se intervinieron armas blancas, como machetes, navajas mariposa o cuchillos de gran tamaño, así como otros objetos considerados peligrosos. Incluso en una ocasión los agentes identificaron a un grupo del que uno de sus miembros abandonó entre unos matorrales un machete de unos 60 centímetros.

Además de las identificaciones, varios de los acusados cuentan con antecedentes y detenciones previas relacionadas con hechos violentos vinculados a enfrentamientos entre bandas juveniles.

Entre ellas figuran arrestos por lesiones, riñas tumultuarias, robos con violencia, amenazas o tenencia ilícita de armas, algunos de ellos en operativos dirigidos específicamente contra grupos de bandas latinas.

Los agentes también señalan que algunos de los procesados ocupaban puestos intermedios dentro del denominado "Coro de Campamento" de los DDP, lo que para los investigadores evidencia su vinculación activa con la organización.