Un acusado de matar a su pareja en Móstoles confiesa el crimen y dice que explotó por sus "cuernos"

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de matar en junio de 2023 a su pareja en Móstoles, a quien propinó numerosas puñaladas, ha reconocido en el juicio el crimen y ha asegurado que lo hizo porque explotó por los "cuernos" que ésta le ponía con varios hombres.

El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado, los informes previos y el inicio de la prueba testifical. Mañana continuará con más testigos y policías que se encargaron de las pesquisas policiales.

El fiscal solicita 30 años de prisión por un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco. El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con Vanesa M. A., con la que convivía en un piso en Móstoles.

En su declaración, ha confesado que la mató y ha dicho que su intención era acabar con su vida, manifestando que la despreciaba por el hecho de ser mujer.

De igual modo, ha detallado que la mató porque explotó al conocer que su novia le ponía los cuernos con varias hombres. También ha admitido que hubiera matado al casero en el caso de que no hubiera huido del lugar.

Lo hechos se produjeron el 28 de junio de 2023 sobre las 19.45 horas, cuando e procesado inició con su pareja una discusión, en el seno de la cual, el acusado cogió un arma blanca monocortante, tipo cuchillo jamonero, se abalanzó con el arma sobre la misma asestándole múltiples cuchilladas, pese a que la víctima intentó protegerse forcejeando con aquél.

La relación que mantenía el acusado con su novia era "una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016".

Según datos de la Fiscalía, figuran trece denuncias, destacando dos denuncias en 2023. El acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21:10 horas del día 28 de junio de 2023 en el KM 18,4 vía de servicio A-5 sentido Madrid.