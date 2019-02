Uno de los acusados del espionaje: "Gamón dio ordenes ilegales de seguimientos por especial interés de Ignacio González

Actualizado 06/02/2019 11:13:57 CET

José Oreja, uno de los guardias civiles acusados del espionaje político en Madrid, ha declarado este miércoles en el juicio que en febrero de 2008 recibió órdenes "ilegales" del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón de hacer "seguimientos" a determinados políticos del PP de Madrid por "especial interés" de Ignacio González, entonces 'mano derecha' de Esperanza Aguirre.

Así lo ha manifestado a preguntas del letrado de la Comunidad de Madrid durante el inicio del interrogatorio, en el que ha detallado las funciones que realizaba en la Dirección General de la Comunidad de Madrid. Entre sus cometidos, figuraba asistir a las Juntas locales de Seguridad u observar los ayuntamientos en los que se habían implantado las BESCAM.

Oreja y los otros dos guardias civiles acusados, José Coronado y José Manuel Pinto, seguían órdenes de Gamón. El procesado ha recalcado que denunciaron los hechos ante el consejero de Interior en aquella época, Francisco Granados. Les ordenaron seguir a los 'populares' Alfredo Prada, Manuel Cobo y Cristina Cifuentes así como a un alcalde socialista de Getafe.

"Se nos dio una orden irregular. Se desobecede y no se cumple. Estos señores empiezan a acosarnos. Me arrepiento de no haberles denunciado. Empezó una tensión terrible. En mitad de nuestras labores, recibíamos órdenes sin sentido", ha afirmado.

"Nos mandaban como pollos sin cabeza a sitios públicos donde no había ningún problema. Nos llevó a sospechar que había algún tipo de maldad. Hoy lo sé, era para hacer coincidir posicionamiento de mi teléfono a los sitios donde ellos querían", ha aseverado insistiendo en que nunca recibió contraprestación económica.

