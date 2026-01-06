Administración de San Lorenzo de El Escorial que repartió varios premios en Navidad vende parte del Gordo de 'El Niño'

Administración de lotería agraciada con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 correspondiente al número 06703 - Unanue - Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' ha dejado un pellizco del primer premio, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, en la localidad de San Lorenzo de El Escorial gracias a la misma administración que en el sorteo de Navidad repartió un tercer, un cuarto y un quinto premio.

Se trata de Pepito Herranz, ubicada en el centro de la ciudad, a escasos metros del emblemático Monasterio, y que lleva repartiendo alegrías desde hace ya más de 60 años, entre ellos el 'Gordo' en 2022 y 2023 y el primer premio de la Lotería de 'El Niño' en 2024.

En declaraciones a Europa Press, Iván Herranz, propietario de tercera generación, ha subrayado que esta feliz coincidencia es fruto de "el trabajo y el esfuerzo", con algo de "suerte", y la figura "clave" del vidente Rappel, que vaticinó en Navidad que la localidad sería agraciada en el sorteo y que el pasado sábado acudió al local a comprar lotería.

En esta ocasión, la localidad ubicada en la sierra de Guadarrama, de apenas 18.900 habitantes, ha sido agraciada con parte del primer premio, el número 6.703, muy repartido por toda España y vendido también en cuatro administraciones del norte de la capital y en las localidades de Alcalá de Henares, Parla y El Álamo.

El reparto de premios en anteriores sorteos y la predicción confirmada del vidente han ayudado a incrementar las ventas en esta administración y, con ello, las posibilidades de ser agraciado. "Aumenta la afluencia y por tanto las ventas y las probabilidades, todo es una rueda, pero hay que trabajarlo", remarca Iván Herranz, que admite estar "muy contento" al repartir la suerte, aunque desconoce cuánto dinero ha sido ya que muchas de las ventas "han sido por máquina".

Y es que, aunque la compra por ventanilla sigue siendo la preferida, Herranz explica que desde Navidad son cada vez más las personas que han comprado en esta administración sus décimos por la página web y a través de la aplicación 'Tú lotero'.

MAS PREMIOS EN UN CENTRO COMERCIAL

Otra administración que ha repartido alegría ha sido la Administración de Loterías El Elefante de Arenal, ubicada en el número 16 de la calle Arenal, en el distrito Centro, muy cerca de la Puerta del Sol. Ha vendido parte del segundo premio, el número 45.875, agraciado con el segundo premio.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Magalí y Guillermo Madagán, se han mostrado muy felices al haber repartido una serie completa, 750.000 euros, es decir, 75.000 euros por décimo. "Todos los años hemos dado un premio en Navidad, todos los años. Este año, el tercero y un cuarto y ahora el segundo de 'El Niño', así que nada no podemos estar más contentos", han resumido.

Según resumen ambos, es la administración del centro de la capital que "más premios ha dado en los cinco últimos años", gracias al trabajo de "un gran equipo" y al "talismán" de su elefante ubicado en la puerta. "Al final trabajas durante todo el año. Para nosotros, la Navidad empieza en julio con lo cual al final es muchísimo trabajo que se ve el día 22 y hoy 6 de enero", han destacado.