Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento el jueves en el centro y sur de la región

Archivo - Una cinta anuncia zona restringida tras cerrar el parque de El Retiro y cancelarse la primera jornada de la 84ª Feria del Libro de Madrid por viento y calor, en el parque del Retiro, a 30 de mayo de 2025, en Madrid (España). El Retiro y otros oc - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta de aviso amarillo de cara al jueves en el área Metropolitana y Henares de Madrid, así como en la región Sur, Vegas y Oeste debido a la previsión de fuertes rachas de viento.

El aviso estará activo entre las 8.00 y las 18.00 horas del jueves, cuando se podrían llegar a registrar rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y de componente oeste y suroeste, según informaciones de la Aemet.

Este aviso se suma a los activados a lo largo de esta semana por fuertes rachas de viento, que en la capital han obligado a cerrar el Retiro y otros ocho parques; así como las alertas por precipitaciones en forma de nieve en la zona de la Sierra.