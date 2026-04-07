Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en el centro, sur y oeste de la región hasta las 23 horas

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por lluvia y tormentas en el área Metropolitana y Henares y en el Sur, Vegas y Oeste de la región hasta las 23 horas de este martes.

Las previsiones apuntan a precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora, según la última actualización de la Aemet, que incide en que el fenómeno adverso remitirá sobre las 23 horas.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se ha hecho eco de este aviso en su perfil oficial en redes sociales.