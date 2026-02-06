Aemet actualiza el aviso amarillo por nieve en la Sierra hasta las 00 horas de este sábado

Paisaje nevado en La Barranca, a 19 de enero de 2026, en Navacerrada, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press
MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado el aviso de nivel amarillo por nevadas en la zona de la Sierra de Madrid, que terminará sobre las 00 horas de este sábado.
El organismo ha activado la alerta amarilla por nieve desde este sábado a las 11 horas, con acumulaciones de hasta 15 centímetros en cotas de 1.000 a 1.300 metros y de 5 centímetros en cotas de 800 a 900 metros, han informado desde ASEM112, Ayuntamientos y organismos oficiales.
En cuanto al Corredor del Henares y zona metropolitana, Aemet ha activado el aviso amarillo de 11 a 17 horas con 2 centímetros de acumulación de nieve y una probabilidad baja-moderada (10-40 %).