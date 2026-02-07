La Comunidad moviliza 171 personas y 62 quitanieves para reducir el impacto de la borrasca 'Marta'

Una maquina quitanieves, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha informado este viernes que la dirección general de Carreteras ha activado su protocolo compuesto por 171 personas, 62 máquinas quitanieves y 16 máquinas auxiliares ante el paso de la borrasca 'Marta'.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por nevadas en las zonas de la Sierra, Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid para mañana sábado 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas.

Además, desde dirección general de Carreteras han anunciado que disponen de más de 4.000 toneladas de sal almacenadas en naves y silos distribuidos estratégicamente por la red de carreteras, así como de 137.000 litros de salmuera, con el objetivo de favorecer el tráfico y reducir al mínimo el impacto de las precipitaciones en las calzadas.

Para el seguimiento de la borrasca y su impacto, han comunicado que cuentan con 27 estaciones meteorológicas y 31 cámaras, cuyos datos son analizados desde el Centro de Coordinación (CECOIN) para mejorar el control y la toma de decisiones.

Por último, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha trasladado ante la previsión de nevadas, que es fundamental extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir información de fuentes oficiales.