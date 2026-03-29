La Aemet extiende al área Metropolitana y Henares el aviso amarillo por vientos en la Sierra

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el aviso amarillo de este domingo por fuertes rachas de viento en la zona de la Sierra también afectará al área Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el aviso estará activo hasta las 21 horas de este domingo con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Emergencias 112 ha informado ya a los ayuntamientos y los organismos afectados.

Entre las recomendaciones a los ciudadanos, se pide que extremen la precaución, que no transiten por zonas arboladas, que retiren elementos de balcones y terrazas que puedan caer a la vía pública y que extremen la precaución al conducir.