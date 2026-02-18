Aena activa el plan para Barajas: 4.000 millones para ampliar la T4/T4S y nuevo nodo para T1, T2 y T3

Archivo - Vistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de más de 4.000 millones de euros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para ampliar la T4/T4S y crear un nuevo nodo para T1, T2 y T3.

El plan, remitido ya a la Aviación Civil y a la CNMC, contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

De ellos, más de 4.000 irán destinados al aeropuerto madrileño de Barajas, donde Aena estima que se llegue a los 73,3 millones de pasajeros en 2031.

Para garantizar la capacidad, calidad y cumplimiento normativo de la red, se deben anticipar inversiones que, dada su envergadura y complejidad en su tramitación, se ha planificado su inicio en el periodo 2027-2031.

En el caso de Barajas, la inversión se centrará en la ampliación de la Terminal 4 y su satélite (T4S), así como en la creación de un nuevo procesador para unificar y renovar las terminales 1, 2 y 3.

Las obras, que ya comenzaron hace meses, se intensificarán en el periodo 2027-2031. Los proyectos incluyen mejoras en la facturación, filtros de seguridad, salas de recogida de equipajes y un aumento de las puertas de embarque.

Además, se preparará la infraestructura para la llegada de la alta velocidad y nuevas líneas de Metro para fomentar una "intermodalidad sostenible".

En cuanto al campo de vuelo, sólo se acondicionarán las plataformas alrededor de los terminales. Según Aena, la capacidad de las cuatro pistas es la necesaria para abordar un futuro lejano.

Para este quinquenio, la compañía plantea un gran ciclo inversor, con el objetivo es "dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas".

En concreto, la inversión total para el quinquenio propuesta por Aena es de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031. De ellos 1.266 millones será invertidos en el año 2027, 1.774 millones en el año 2028, 2.052 millones en el año 2029, 2.397 en el año 2030 y 2.501 en el año 2031. Con ello hace una media anual de unos 1.998 millones de euros.

El plan busca blindar la seguridad y capacidad de los aeropuertos españoles para gestionar una previsión de 1.690 millones de pasajeros en los próximos cinco años, de los que corresponderían: al ejercicio 2027, 329 millones, y al ejercicio 2031, 347 millones.

Entre los proyectos clave también destacan el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde se prevén actuaciones de adecuación y mejora en la T2, reconfiguración de la T1, ampliación de pista y construcción de un nuevo T1S (con inversiones iniciales en el periodo que forman parte de un plan mayor de hasta 3.200 millones).

Además se contempla la ampliación del área terminal en Málaga-Costa del Sol (con un coste aproximado de 1.500 millones en total); la ampliación terminal en Alicante-Elche Miguel Hernández (superando los 1.000 millones); la remodelación integral del área terminal en Tenerife Sur; el desarrollo del área terminal en Valencia; la adaptación del edificio terminal a nuevas normativas en Ibiza y Menorca; la adecuación del área terminal y ampliación de plataforma en César Manrique-Lanzarote; la ampliación terminal en Bilbao; el desarrollo del área terminal en Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna; y la renovación del área terminal en Melilla.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se convocarán, asimismo, los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros debe aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.