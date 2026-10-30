Las aerolíneas que operan en Barajas programan 4.908 vuelos durante el puente de Todos los Santos, un 6,4% más

Archivo - Varias personas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Los aeropuertos de la red de Aena en España prevén un total de 22.655 vuelos durante este primer fin de semana de agosto, que supone una nu - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 4.908 vuelos durante el puente de Todos los Santos, lo que supone un 6,39% más que en el mismo periodo de 2025, cuando la festividad cayó en sábado.

Así, desde este viernes y hasta el lunes día 2 se han programado un total de 4.908 vuelos, es decir 295 más que entre los mismos días del pasado año, con 4.613 operaciones desde el viernes 31 al lunes 3, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

El día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.284, será el viernes, por delante del lunes, con 1.244 movimientos programados.

Por su lado, el sábado será el día de menor actividad, con un total de 1.153 operaciones previstas. Finalmente, el domingo hay programados 1.227 movimientos.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.