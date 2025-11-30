Aficionados a la música y orquestas profesionales se unen en diciembre para hacer "vibrar" el Auditorio Nacional

Archivo - 'El Mesías' de Händel, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. - LA CAIXA - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aficionadas a la música y orquestas y directores de prestigio internacional actuarán juntos el lunes 15 de diciembre y martes 16, a las 19.30 horas, para hacer "vibrar" el Auditorio Nacional de Madrid con la pieza 'El Mesías' del compositor alemán G.F. Händel.

Esta unión surge con el programa Conciertos participativos de la Fundación la Caixa. Desde 1995, el proyecto ha llevado a más de 20 ciudades este oratorio que está basado en fragmentos bíblicos centrados sobre todo en la llegada del futuro Mesías, coincidiendo con las fechas de Navidad.

"Todos los años aprendes algo nuevo", destaca a Europa Press César Leal, uno de los 908 participantes de la nueva edición en la capital y que ya lleva 13 años actuando como bajo en la iniciativa. Unas amigas de un coro le hablaron sobre este proyecto y se animó a dar el paso. "Suelo decir que este es el último año, pero aquí sigo", celebra.

Los Conciertos participativos buscan acercar la música clásica a la sociedad y ofrecer la experiencia de tocar junto a una orquesta y lugar emblemático. Según explica la portavoz de la Fundación la Caixa, Ingrid Viñals, a Europa Press, la iniciativa poner en el centro al participante, con formación y democratización cultural.

A principios del mes de octubre empezaron las 40 horas de preparación con exportes. Desde entonces, los fines de semana han sido para ensayar hasta la fecha de la presentación. Viñals destaca que cada vez notan "un interés más creciente" por este proyecto. "Muchos quieren vivir la experiencia", asegura.

'El Mesías' es una de las piezas más conocidas y emblemáticas del compositor alemán. La participación en esta obra permite a los cantantes interpretar coros tan conocidos como el 'Aleluya' junto a grandes orquestas, solistas y directores de prestigio internacional.

EMPIEZAN SENTADOS EN LAS BUTACAS

Leal recalca que este programa es "muy bueno" al dar una oportunidad a los aficionados a cantar en un auditorio que "impone". Tal y como detalla, en el día de la actuación los participantes van "vestidos de calle" y se sientan en las butacas. De un momento a otro, se levantan para cantar.

"La mayoría de la butacas están ocupadas por nuestras familias. Pero cuando nos levantamos es impresionante. Lo que más destaco es el compañerismo. Es bonito reencontrarse con la gente que forma parte de esta iniciativa en estas fechas del año. Lo recomiendo a todo el mundo porque cantas en un sitio que es increíble", reflexiona.

En la misma línea, la portavoz de la Fundación la Caixa remarca que las actuaciones son "impresionantes" y que la sensación es "envolvente y potente" puesto que cientos de cantantes interpretan una canción juntos después de "muchas horas de esfuerzo".

A nivel nacional, cerca de 64.800 cantantes aficionados han actuado en varias ciudades del país, como Bilbao o Valencia, y más de 551.000 personas han asistido. "Nos emocionan estas cifras. La gente quiere vivir este proyecto de intergeneraciones y que cuenta con todo tipo de profesiones", señala.