El afiliado número 1 de Vox Ignacio Ansaldo recurrirá también la "ilegal, injusta y arbitraria" expulsión del partido

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith (d), y el concejal de Vox, Ignacio Ansaldo (i), atienden a los medios de comunicación durante su visita a la Plaza del Dos de Mayo, a 20 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El afiliado con el carnet con el numero 1 del partido, Ignacio Ansaldo, concejal del Ayuntamiento de Madrid afín a Javier Ortega Smith, ha anunciado a través de sus redes sociales que, al igual que él, también recurrirá la "ilegal, injusta y arbitraria" expulsión de Vox.

"En defensa de mis derechos más elementales, recurriré una expulsión ilegal, injusta y arbitraria del partido que ayudé a fundar", ha escrito en la red social 'X'.

Falta por pronunciarse la concejala expulsada Carla Toscano después de que esta mañana Javier Ortega Smith haya adelantado que llevará ante la Justicia su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que el partido haya ratificado la salida.

Ortega Smith ha apuntado que su expulsión definitiva, confirmada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tras desestimar su recurso de alzada, es "ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente".

"La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia", ha escrito. "Vox se fundó para combatir todo esto", ha añadido.

La decisión de acudir a los tribunales podría dilatar su retirada de la Portavocía del grupo municipal en la capital y evitar 'de facto' que Arantxa Cabello, la sustituta elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo". También tienen expedientes de expulsión los concejales afines a Ortega Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Ortega también ha recurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentando una denuncia contra el filtrado a la prensa por parte del Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de su expediente de expulsión.