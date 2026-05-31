La Agencia Tributaria de Madrid recibe un premio por su compromiso con la protección de la salud de su personal

Agencia Tributaria de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de Madrid, organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido distinguida con el premio a la Mejor Acción de Promoción de la Salud en el Trabajo en la categoría de Salud Cardiovascular, en el marco del XI Encuentro Abierto de la Red Española de Empresas Saludables (REES), celebrado en Zaragoza.

Su directora, Gema Pérez Ramón, ha recogido este galardón que otorga el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en reconocimiento a la estrategia de bienestar y salud impulsada por la Agencia Tributaria para su plantilla, integrada en un 70 % por mujeres.

Este organismo municipal ha diseñado una estrategia para fomentar el bienestar y mejorar la salud cardiovascular de las empleadas públicas en el que han participado 240 trabajadoras.

Del proyecto, que se ha desarrollado en tres fases, se desprende la reducción del 58 % del absentismo asociado a patologías osteoarticulares, dato que pone de manifiesto el impacto positivo de las políticas de promoción de la salud en el entorno laboral, bajo la premisa de que más salud y bienestar se traducen también en una mayor productividad.

La REES es un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias entre instituciones y organizaciones comprometidas con la mejora de la seguridad, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Esta edición ha estado centrada en el liderazgo comprometido con la promoción de la salud en el trabajo, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.