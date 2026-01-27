Agricultores y ganaderos se concentrarán el jueves en Sol en contra del acuerdo UE-Mercosur: "Queremos garantías"

Rueda de prensa de las asociaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad de Madrid COAG, ASAJA, UGAMA y UPA para convocar una concetración en la Puerta del Sol contra el acuerdo UE-Mercosur - EUROPA PRESS MADRID

Algunas de las principales asociaciones de agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid han anunciado que este jueves se concentrarán a las 11 horas frente a la Puerta del Sol en protesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto que consideran se ha cerrado sin tenerles en cuenta y por el que piden "garantías" para asegurar el futuro del sector primario.

Así lo han detallado representantes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA), Agricultores Y Ganaderos Independientes De Madrid (AGIM-COAG) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM) en una rueda de prensa en la sede de ASAJA.

Los colectivos han hecho un llamamiento no solo a agricultores y ganaderos madrileños, sino también al resto de la sociedad para que les acompañe en su concentración del jueves, donde además repartirán cocido madrileño --elaborado con productos de la región-- como forma de poner en valor los alimentos cultivados y elaborados en la Comunidad de Madrid.

Entre las principales reivindicaciones del sector destaca la de aplicar una serie de medidas que garanticen que los productos importados cumplen con las mismas condiciones de seguridad alimentaria que los producidos en territorio nacional, y más concretamente en la Comunidad de Madrid.

PIDEN REFORMULAR EL ACUERDO UE-MERCOSUR

Aunque la concentración del jueves se centra principalmente en mostrar su desacuerdo con el pacto UE-Mercosur, las asociaciones han matizado este martes que su rechazo no es una enmienda a la totalidad del acuerdo, sino un llamamiento a reformularlo para que también tenga en cuenta los intereses del sector.

Así, todos ellos han coincidido en subrayar que el futuro del sector primario está "en juego" con un acuerdo que, en cierto modo, prioriza el mercado agrícola y ganadero para que otros sectores, como el de la automoción, se expanda en Sudamérica.

"Se sacrifica el sector primario para que BMW y Mercedes vendan coches en Río de Janeiro", ha denunciado la secretaria general de AGIM-COAG, Ivanna Martínez. En este sentido, las organizaciones han destacado que aunque el acuerdo se lleva negociando casi 25, no fue hasta diciembre del año pasado cuando se empezó a tener en consideración a los agricultores y ganaderos.

MEJORAS EN LA PAC Y UNA MENOR BUROCRACIA

Por otro lado, las reivindicaciones de los ganaderos pasan por reforzar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea que, según denuncian, ha reducido sus fondos pero ha elevado las obligaciones de los ganaderos y agricultores para poder optar a ellos.

La necesidad de reformular la PAC y adecuarla a las necesidades del sector no es solo una demanda de las organizaciones, sino que también la propia Comunidad de Madrid ha incidido en los últimos tiempos en la importancia de plantear unas ayudas coherentes y con impacto positivo en los productores.

Al respecto de la burocracia, las asociaciones también protestan por lo que consideran es un aumento de los trámites requeridos por la administración, algunos de ellos, a su juicio, "totalmente innecesarios".

Como ejemplo, el presidente de UGAMA, Alfredo Berrocal, ha señalado que entre esta burocracia destaca el certificado de zonas desérticas, cuando en la región no existe una zona con tales características.

FAUNA SILVESTRE

Finalmente, otro de los puntos en los que exigen un cambio de normativa es al respecto de la fauna silvestre, para la cual piden un mayor control de las administraciones, en este caso de la Comunidad de Madrid.

Según relatan, algunas explotaciones agrícolas se ven perjudicadas por plagas de conejos que hacen imposible plantar productos en un radio de un kilómetro; o el caso de las palomas, que también imposibilita la plantación.

Al respecto de la amenaza de los lobos, desde UGAMA han denunciado que las ayudas de la Comunidad de Madrid por los corderos muertos por las manadas de lobos apenas llegan a 80 euros por animal, una cantidad que consideran escasa cuando en periodo de navidad "es imposible" comprar un cordero por ese dinero.

En este contexto, los agricultores y ganaderos de la región se concentrarán el jueves en la Puerta del Sol para poner de manifiesto unas reivindicaciones que, aseguran, no van centradas a una sola administración. Estas van dirigidas tanto a la Unión Europea, el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, cada una competente en un asunto que, a su juicio, es necesario reformular.