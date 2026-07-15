Agricultores y ganaderos madrileños reclaman mantener la vigilancia policial en el campo a pesar del descenso de robos

Archivo - Rebaño de cabras trasladándose durante las actividades programadas en el proyecto ‘Trashumarte’, a 21 de febrero de 2026, en El Berrueco, Madrid (España). El rebaño lo lleva la asociación "Como Cabras", la ruta ha discurrido por El Berrueco y po - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) ha destacado que la región fue la comunidad autónoma donde más descendieron los robos en explotaciones agrarias durante 2025, aunque ha reclamado mantener e incluso reforzar la vigilancia en el medio rural al considerar que estos delitos siguen afectando al sector.

Según los datos analizados por la organización junto a Unión de Uniones, los robos denunciados en el campo madrileño cayeron un 52,49% el pasado año, situando a la Comunidad de Madrid como la tercera comunidad con menor número de sustracciones registradas, solo por detrás de Cantabria, Asturias e Islas Baleares.

No obstante, UGAMA advierte en un comunicado de que el problema "sigue castigando al medio rural madrileño" y subraya que el número de delitos esclarecidos descendió un 75% respecto a 2024, de forma que de los 86 robos contabilizados únicamente se resolvieron 18.

La organización agraria sostiene que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del fenómeno, ya que muchos agricultores y ganaderos optan por no denunciar al considerar que los trámites administrativos resultan poco eficaces cuando las posibilidades de recuperar lo sustraído son escasas.

UGAMA señala además que continúan registrándose robos de forma reiterada en zonas como Colmenar Viejo o El Pardo, donde se producen sustracciones de maquinaria, combustible, herramientas, animales o materiales necesarios para la actividad diaria.

El sindicato agrario también alerta de que este tipo de delincuencia evoluciona en función del valor de determinados productos agrícolas, como ocurrió recientemente con las aceitunas, cuyo elevado precio provocó un aumento de los robos en olivares y obligó a reforzar los dispositivos específicos de vigilancia.

Por ello, UGAMA reclama que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan e incrementen los recursos destinados a los equipos ROCA de la Guardia Civil y al resto de unidades especializadas en la vigilancia del medio rural, al considerar que una mayor presencia policial y una estrecha colaboración con agricultores y ganaderos son claves para seguir reduciendo estos delitos.