Agricultores y ganaderos marcharán este miércoles en tractor hasta Colón en protesta por políticas agrarias y Mercosur

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos de distintas partes de España han puesto en marcha este lunes una marcha en tractor hacia la capital, que culminará el miércoles con una concentración en la madrileña plaza de Colón con el objetivo de protestar por las políticas agrarias actuales, incluido el acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así, está previsto que desde primera hora del miércoles, la capital reciba la visita de unos 500 tractores divididos en cinco columnas que llegarán desde Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde la manchega Guadalajara y desde la segoviana El Espinar, según ha detallado la propia organización en un comunicado.

La Delegación del Gobierno celebrará el martes una Junta de Seguridad para ultimar el dispositivo de la tractorada. La reunión se celebrará en la sede de la institución y contará con la presencia de representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Policía Municipal de Madrid y Protección Civil.

Está previsto que una vez que los tractores lleguen hasta Colón, los manifestantes inicien una marcha a pie hasta el Ministerio de Agricultura, en el paseo de la Infanta Isabel, frente a la estación de Atocha. La llegada al Ministerio está prevista para las 13.30 horas, y allí Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ofrecerán declaraciones.

RECORRIDOS DE LAS CINCO COLUMNAS

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ha detallado las rutas que seguirán cada una de las columnas. En concreto, la primera ruta desde Torrejón de la Calzada estará compuesta por un máximo de 130 tractores y discurrirá por la M-404 hasta Griñon, luego por la M-405 en Fuenlabrada, por la calle Luis Sauquillo y calle Leganés hasta la M-409 en dirección Leganés.

En Leganés discurrirá por la glorieta Severo Ochoa, avenida Fuenlabrada, glorieta Los Cabezones, vía Lusitana, calle Marcelo Usera hasta la glorita de Legazpi. Ya en Madrid avanzarán por la calle Embajadores, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, plaza España, Princesa, calle Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y finalmente Génova hasta Colón.

La segunda columna llegará desde Guadalajara con unos 70 tractores y en la Comunidad de Madrid discurrirá por la M.112 en sentido Aljavir, M-111 hacia la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, calle Joaquín Costa y paseo de la Castellana hasta Colón.

La tercera ruta partirá desde Segovia con 130 tractores y entrará en la región por Las Rozas hasta la carretera El Plantío, avenida de la Victoria, calle Alsasua, camino del Barrial, calle Pico Ocejón, Acamar, Golondrina y carretera de Húmera, calle Arroyo de Pozuelo. A continuación irá por la M-500 por Puente de los Francesas hasta la calle Princesa, Alberto Aguilera, Caranza, Sagasta, Génova y Colón.

La ruta desde Robregordo discurrirá con 100 tractores desde el camino rural hasta Buitrago de Lozoya, para a continuación tomar rumbo hasta Lozoyuela, avanzar hacia Torrelaguna y más adelante seguir el rumbo de la segunda columna por la glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida Logroño, calle Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa y Castellana hasta Colón.

La quinta y última columna estará integrada por otros 70 tractores y avanzará desde Arganda del Rey por la avenida de Madrid hacia la Nacional III, la M-300 hasta enlazar con la glorieta bajo M-45, calle Pirotecnia, calle Aurora Boreal, avenida de la Democracia plaza Alonso y calle Casalareina hasta avenida Daroca. Seguirá por la M-23 hasta O'Donell, Narvaez, Goya y finalmente Colón.