Agricultores y ganaderos posponen su concentración de este jueves en Sol contra el acuerdo UE-Mercosur por la lluvia

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganadores de la Comunidad de Madrid han pospuesto su concentración este jueves en la Puerta del Sol contra el acuerdo UE-Mercosur debido a la previsión meteorológica.

Así lo han trasladado desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA), Agricultores Y Ganaderos Independientes De Madrid (AGIM-COAG) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM).

Por contra, estas entidades serán recibidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

A esta recepción se ha referido también la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles de forma extraordinaria en la localidad de San Sebastián de los Reyes.

"Les recuerdo nuestro compromiso con el campo madrileño, un compromiso que llevamos firmando durante siete años todos los días desde que llegó este nuevo equipo y que mañana, por tanto, recibirán a esta gente en la Puerta del Sol para mayor honra", ha planteado.

Los colectivos habían hecho un llamamiento no solo a agricultores y ganaderos madrileños, sino también al resto de la sociedad para que les acompañe en su concentración del jueves, donde además repartirán cocido madrileño --elaborado con productos de la región-- como forma de poner en valor los alimentos cultivados y elaborados en la Comunidad de Madrid.

Entre las principales reivindicaciones del sector destaca la de aplicar una serie de medidas que garanticen que los productos importados cumplen con las mismas condiciones de seguridad alimentaria que los producidos en territorio nacional, y más concretamente en la Comunidad de Madrid.

PIDEN REFORMULAR EL ACUERDO UE-MERCOSUR

Aunque la concentración se centra principalmente en mostrar su desacuerdo con el pacto UE-Mercosur, las asociaciones han matizado que su rechazo no es una enmienda a la totalidad del acuerdo, sino un llamamiento a reformularlo para que también tenga en cuenta los intereses del sector.

Así, todos ellos han coincidido en subrayar que el futuro del sector primario está "en juego" con un acuerdo que, en cierto modo, prioriza el mercado agrícola y ganadero para que otros sectores, como el de la automoción, se expanda en Sudamérica.

"Se sacrifica el sector primario para que BMW y Mercedes vendan coches en Río de Janeiro", ha denunciado la secretaria general de AGIM-COAG, Ivanna Martínez. En este sentido, las organizaciones han destacado que aunque el acuerdo se lleva negociando casi 25, no fue hasta diciembre del año pasado cuando se empezó a tener en consideración a los agricultores y ganaderos.