Aguado acusa a Errejón de "criminalizar la solidaridad" por "llamar propina" a las donaciones de Amancio Ortega

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, de "criminalizar la solidaridad" por llamar "propina" a las donaciones del empresario Amancio Ortega a la sanidad pública.

Tras visitar la vaquería de los Hermanos González González, Aguado, al ser preguntado por las palabras de Errejón en una entrevista en referencia a las donaciones de Amancio Ortega que "si uno quiere dejar propina, perfecto, pero antes debe pagar la cuenta", ha criticado que "ya se empieza a conocer su sectarismo".

"No está a la altura de liderar un gobierno regional una persona que criminaliza la solidaridad y tilda de propina 40 millones de euros que vienen de una persona capaz de generar casi 50.000 puestos de trabajo y que dona eso para tratar el cáncer. Yo me pongo del lado de los empresarios, no de los chupocteros que protegen Errejón y Carmena, que no han cotizado en sus vidas y rechazan donaciones que pueden salvar miles de vidas", ha zanjado.