Aguado advierte de que no apoyar el estado de alarma supondría "tirar por tierra dos meses de confinamiento"

Asegura que no entrar en la fase 1 sería "dramático para la economía madrileña"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido este miércoles de que no apoyar el estado de alarma que plantea de nuevo el Gobierno supondría "tirar por tierra" dos meses de confinamiento y permitir los desplazamientos libremente entre comunidades autónomas.

Así lo ha avisado el líder de Cs en Madrid en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, donde ha defendido que su partido respaldará la petición de Sánchez de prorrogar esta situación "excepcional" que se vive por la pandemia por "responsabilidad y respeto" a sus ideas y a la de "millones de españoles".

"Estamos en un momento delicado y es verdad que muchas cosas que ha hecho Sánchez no nos han gustado por la improvisación, la falta de planificación y por la falta de consenso. Honestamente, en este punto no me parece razonable aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que "hay que ser responsables", indicando que se apoyará el nuevo estado de alarma a cambio de unas condiciones como una interlocución con Cs directa de forma semanal, que las medidas económicas y sociales vayan más allá del estado de alarma y una flexibilización de los ERTE.

"Es una buena negociación y es lo que tocaba hacer", ha reseñado y ha agregado que respeta lo que voten otros partidos pero advirtiendo: "como no salga no habrá posibilidad de restringir la libertad de movimientos".

"Volver al debate de rojos y azules, sería irresponsable", ha añadido.

A preguntas sobre las críticas de algunos miembros de su partido respecto al giro de la formación naranja, Aguado ha recordado que se viven "momentos excepcionales" y que Madrid ha registrado 13.500 muertos por la pandemia del Covid-19.

"YO VOY A TENDER PUENTES"

"Si hay partidos que creen que hay que volver al enfrentismo entre buenos y malos, lo respeto. Pero yo voy a tender puentes siempre que pueda aunque seamos partidos diferentes. Sería irresponsable volver al debate entre rojos y azules porque es agotador", ha señalado.

Aguado considera que no se puede estar, "con más de "25.000 muertos en España", "en el enfrentismo y en una lucha que no nos conduce a nada", recalcando que su voluntad es de "diálogo" siendo ahora "un momento de grandes pactos". "Vienen las curvas más duras de los últimos 100 años y yo voy a seguir intentándolo", ha remachado.

Sobre la decisión de Girauta y Carina Mejías de abandonar el partido, ha señalado que han sido compañeros que han trabajado muy duro", teniendo solo hacia ellos "palabras de agradecimiento". "Lo importante es que quienes nos quedemos estemos convencidos de reconstruir el centro liberal, real y progresista y que estemos convencidos de que lo hacemos por el bien general. Hemos demostrado que nuestro apego más que al poder es a la defensa del interés general", ha reseñado.

Asimismo, se ha pronunciado sobre las reticencias de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en alcanzar acuerdos con el PSOE y ha señalado que es "algo en lo que cree" el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, con su compañera de partido, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

"En estos momentos excepcionales hay que tender la mano y buscar acuerdos. Lo que necesita Madrid son grandes acuerdos para reconstruir la región y al menos acuerdos de mínimos. Me gustaría sentarme con Ayuso y Ángel Gabilindo porque creo que es el momento de hacerlo", ha dicho.

MADRID, "PREPARADO" PARA LA FASE 1

Por otro lado, Aguado ha afirmado que Madrid está "preparado para dar el salto" de escenario, dado que cumple con los indicadores. Por ello, ha dicho que espera que el Gobierno autorice el cambio de fase 0 a fase 1, ya que de lo contrario supondría retrasar la apertura de negocios y Madrid no se lo puede permitir.

"Yo soy partidario de un desconfinamiento progresivo y eso es con más mascarillas, respeto y distanciamiento social. Hay que salir gradualmente. Quedarnos en el vagón de la cola de las comunidades sería dramático para la economía madrileña", ha recalcado.

También se le ha preguntado al vicepresidente madrileño sobre unos correos que habrían alertado a la Delegación el 7 de marzo del peligro celebrar la manifestación del 8M, señalando al respecto que "tiene la sensación de que se primó la ideología a la salud", algo que ha tachado de "grave error".

"La sensación de todos es que no procedía hacer una manifestación en esos términos. Pero si lo autorizó, entedíamos que no teníamos por qué dudar. Nosotros el 6 de marzo ya cerramos los centros de mayores", ha indicado criticando que el Gobierno celebró la marcha "por todos los medios". "Eso fue una irresponsabilidad", ha aseverado y ha señalado que ya se verá "en el puzzle quien tuvo responsabilidad y por qué lo hizo".

Finalmente, Aguado ha apuntado que Madrid diseño los menús para niños con becas escolares en "un momento de urgencia" ante las críticas que ha generado y ha señalado que "ahora se están barajando otras alternativas", dado que ha decaído "la presión y la urgencia".