Aguado asegura que tiene "buena relación" con Díaz Ayuso y espera que "siga siendo así"

Publicado 25/03/2019 21:59:11 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y el candidato de este partido a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que tiene "buena relación" con la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y espera "que siga siendo así".

En una entrevista con Telemadrid, recogida por Europa Press, Aguado, al ser preguntado sobre qué opinión tenía acerca de Díaz Ayuso, ha señalado que tiene "buena relación" con ella, que la conoce por su paso por la Asamblea de Madrid y que espera seguir manteniendo esa buena sintonía.

En cuanto a que la candidata 'popular' no descartara privatizar la sanidad pública, Aguado ha indicado que lo "respeta" pero que no lo comparte y que él si consigue ser el presidente regional garantizará que la sanidad sea "pública, abierta y más eficiente". "Yo no estoy de acuerdo con volver a la etapa de Aguirre", ha zanjado.