Aguado celebra que la Justicia "dé la razón" a Villacís tras no admitir querella "populista" e "interesada" de IU

Publicado 22/05/2019 12:18:22 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha celebrado este miércoles que la Justicia haya inadmitido la querella, a su parecer, "populista e interesada", interpuesta por Izquierda Unida contra la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de la formación naranja a la Alcaldía, Begoña Villacís, por la sociedad que tenía con su marido.

En concreto la juez de Instrucción número 24 de Madrid, Coro Monreal Huerta, ha avalado la documentación que acredita tanto que la edil vendió su participación en 2009 como que cesó como administradora en 2011.

"Era una querella populista, interesada y electoralista que pretendía dañar la imagen de una fantástica candidata que no lo han conseguido, y ahora la Justicia le da la razón. No tenía sentido esa querella que demuestra que algunos vienen a enturbiar y otros, como Villacís, a defender el interés de los madrileños y trabajar para ser la próxima alcaldesa", ha defendido Aguado tras visitar la Fundación Down Madrid.

IU acusaba a la líder municipal de Cs de la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La formación sostenía en su demanda que Villacís incurrió en un conflicto de intereses ya que esta sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de Madrid.