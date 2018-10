Aguado, sobre la comparecencia de Cifuentes en el Congreso: "Lo importante es que vaya a dar explicaciones"

Publicado 22/02/2018 13:47:24 CET

FUENLABRADA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este jueves sobre la próxima comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el Congreso de los Diputados que "lo importante es que vaya a dar explicaciones".

Aguado ha asegurado que, pese a los esfuerzos de la presidenta regional de no comparecer en la comisión en la Asamblea de Madrid, a Cifuentes "no le va a quedar más remedio" que dar unas explicaciones que, según ha argumentado, "se ha negado a ofrecer por activa y pasiva, defendiéndose como gato panza arriba y poniendo toda la maquinaria que tiene a su disposición para no comparecer en la Asamblea".

De hecho, el responsable parlamentario de Cs ha considerado que si la presidenta regional ha sido citada por el Congreso es "precisamente porque en su día no dio explicaciones en la comisión de la Asamblea de Madrid" sobre lo que pasó en la Comunidad de Madrid mientras "ocupaba un escaño, mientras era miembro del Consejo de Administración del Canal o vicepresidenta de la Asamblea".

"Sólo pedimos que dé explicaciones", ha concluido Aguado para apostillar que "no es un linchamiento ni una guerra contra nadie, contra ningún partido ni contra ninguna persona". "Es una guerra contra la corrupción y contra los que se han aprovechado de los madrileños", ha finalizado.