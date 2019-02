Aguado se compromete a indemnizar a los usuarios de Cercanías si hay retrasos en el caso de que sea presidente

Publicado 08/02/2019 13:05:52 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se ha comprometido este viernes a que si es presidente de la Comunidad de Madrid en los primeros cien días de gobierno pondrá en marcha el compromiso de puntualidad de Cercanías Renfe para que se indemnice al usuario en el caso de que haya retrasos.

Así lo ha asegurado Aguado en declaraciones a los periodistas tras el recorrido que ha emprendido en la línea C4 junto con los representantes de la formación 'naranja' en Getafe y Parla, Mónica Cobo y Guillermo Alegre, desde la Estación de Parla hasta Sol para denunciar la falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado y presentar una iniciativa parlamentaria.

En este punto, ha recordado que van a pedir a distintos grupos en los municipios en los que tengan representación, en diferentes iniciativas, que se posicionen en medidas que deben incluirse en los Presupuestos del Gobierno central.

Aguado, junto con los representantes de Ciudadanos ha coincidido en que "hay un problema evidente de puntualidad" y eso deriva, a su juicio, "en un problema de fiabilidad del servicio".

"Si no es fiable no es útil para los madrileños y esta semana los trenes a hora punta no salían de Parla y esto se suma a la falta de inversión y el desinterés mostrado por las distintas administraciones", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la formación 'naranja' ha propuesto en numerosas ocasiones que Cercanías se comprometa a un compromiso de puntualidad con el ciudadano y que si no lo cumple que le indemnice.

Pero, a su parecer, "nadie se quiere comprometer a ello", ni "el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ni el Gobierno de España", porque hay "un problema de falta de inversión que no llega, no permite el desdoblamiento de la C3 ni la ampliación de la C4".

"Me comprometo si soy presidente de la Comunidad a que en los primeros cien días pongamos en marcha un compromiso de puntualidad y hacer todo lo que esté en nuestra mano para una mejora y que haya una coordinación entre las tres administraciones", ha aseverado.

Por último, ha lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Madrid "merece el mismo trato que otras comunidades", sin esa "discriminación y falta de respeto".