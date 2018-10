Aguado cree que el retraso de Madrid Central es "la enésima rectificación" de Carmena e insiste en que se paralice

Publicado 24/10/2018 14:28:50 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que el retraso de Madrid Central es "la enésima rectificación" de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ha insistido en que se paralice el proyecto hasta que se cumplan unas "condiciones mínimas".

En declaraciones los medios de comunicación, tras la entrega de los I Premios CEIM a las empresas, el líder de la formación 'naranja' ha exigido al Ayuntamiento de la capital que deje de "poner parches y de poner por delante de los madrileños sus intereses electoralistas". "El retraso de una semana, que desde luego no es la solución, viene a poner de manifiesto que no tienen un mínimo de criterio, ni planificación", ha lanzado.

Aguado, que este martes se reunió con la Plataforma de Afectados por Madrid Central, ha tildado de "absolutamente improvisada" la política del Consistorio y cree que lo que provoca Carmena es problemas en vez de "soluciones".

El portavoz de Ciudadanos ha insistido en que el proyecto no puede ponerse en marcha hasta que, por ejemplo, la Gran Vía deje de estar obras, hasta que no se tenga que "ir saltando zanjas" o hasta que Madrid "no sea una carrera de obstáculos".

Así, ha pedido que haya coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. "A un mes no se han sentado a hablar Garrido y Carmena para hablar de como se va a poner en marcha el proyecto", ha criticado.