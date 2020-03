Aguado insta a Sánchez a tomar "medidas contundentes" y cree que habría que obligar a quedarse en casa

"No sé si la herramienta más eficaz tiene que ser el estado de alarma, es posible, no lo descarto", apunta

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que tome "medidas contundentes" frente al coronavirus, respecto a la movilidad de las personas, y ha sostenido que si los ciudadanos no se quedan en casa habría que hacer que "forzosamente" obligar a que lo hicieran.

"Al igual que cuando pasa un huracán la gente toma medidas, la gente se protege y la gente es consciente de la realidad, necesitamos que en España la gente sea ya consciente de que esto es un huracán silencioso", ha manifestado, en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Aguado ha recordado que es fundamental para combatir el virus quedarse en casa y ha incidido en que "la curva de crecimiento de contagio es muy pronunciada", dado que cada día aumentan "en torno a un 30-35 por ciento".

A su parecer, las acciones llevadas a cabo desde el Ejecutivo central son "claramente insuficientes" y es necesario que tome "el toro por los cuernos" y se tome "en serio este virus". "Necesitamos que Sánchez haga que las comunidades autónomas y el país en su conjunto tome decisiones homogéneas", ha dicho.

El vicepresidente ha subrayado que de nada sirve que en la Comunidad se tomen medidas "drásticas" si luego se permite que en otras regiones limítrofes o no limítrofes no se estén llevando a cabo las mismas.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el virus no entiende de fronteras sino que "a día de hoy se mueve libremente por España". Además, ha remarcado que "si en Italia están como están", en España hay "margen de quince días para no llegar a esa situación". "No sé si la herramienta más eficaz tiene que ser el Estado de alarma, es posible, no lo descarto", ha apuntado.

En cuanto al cierre de Madrid, ha indicado que es competencia estatal y que si finalmente se toma la decisión, la acataran, pero ha declarado que tendrá que ser "extensiva a todo el país" si de verdad se quiere contener el virus.