Aguado, a los que negaron el saludo a Garrido en el Dos de Mayo: "No son maneras de actuar. Les hace flaco favor"

Publicado 03/05/2019 13:00:28 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha lanzado a los que ayer negaron el saludo a su 'número 13' a la Asamblea, Ángel Garrido, como fue el caso del presidente del PP, Pablo Casado, que "no son maneras de actuar en política y que hacen un flaco favor a aquellos partidos que quieren tender puentes y construir un gran centro liberal".

En declaraciones a los periodistas tras realizarse una foto de familia con algunos de sus candidatos a la Asamblea de Madrid, Aguado ha indicado que ayer vieron con cierta "sorpresa" cómo algunos dirigentes de otras formaciones "en lugar de felicitarle le criticaban o le negaban el saludo".

"Estas no son maneras de actuar en política y me parece que hace flaco favor a aquellos partidos quieren tender puentes y construir un gran centro liberal en la Comunidad y demuestra que no hay 'fair play' con personas en libertad que eligen dejar de votarles o formar parte de otros proyectos porque no creen en el que estaban. El PP tendrá que explicar el porqué de esos desplantes y le pediría que no entre en descalificaciones", ha sostenido.

No obstante, el candidato a liderar la Comunidad ha asegurado que se queda "con lo bueno" de la celebración de ayer, "un día para los madrileños".

De cara a las elecciones del 26 de mayo y posibles pactos, ha indicado que intentará formar gobierno si logra ser el presidente y tenderá la mano al PP, al que le ha dicho que "no se confunda de enemigos".

"Nosotros nos somos el adversario, queremos hacer frente al populismo, al Sanchismo y no queremos que la Comunidad descarrile ni se destruyan puestos de trabajo y no se frían a impuestos a los madrileños como propone PSOE y Errejón", ha zanjado.