Aguado niega que Abogacía General estudie querellarse contra Telemadrid a la que protegerá de "intereses partidistas"

Actualizado 12/02/2020 12:34:40 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha negado este miércoles que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid esté estudiando querellarse contra el director general de Telemadrid, José Pablo López, por sus declaraciones de este martes en la comisión parlamentaria del ente público de la Asamblea, y ha asegurado que protegerá a ambos organismos públicos de "intereses partidistas".

En declaraciones a los periodistas tras visitar la Residencia de Mayores Vallecas, Aguado ha indicado que "no es cierto" que se esté estudiando ninguna querella. "Es falso y lo que hay que hacer es respetar el trabajo de unos y de otros. Puede haber gente interesada en ensuciar el terreno de juego, enturbiar la relación de Telemadrid con la administración, pero nada más lejos de nuestra voluntad", ha sostenido.

En este punto, el vicepresidente autonómico ha aseverado que quieren respetar "el trabajo de Telemadrid" y que este asunto "no se convierta en una guerra de nadie contra nadie ni en una causa partidista para deteriorar la imagen de Telemadrid que está funcionando bien".

"Tanto Telemadrid como la Abogacía General son organismos públicos cuyo fin último es representar el interés general y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para proteger estos organismos públicos de intereses partidistas, personalistas y tratar de evitar que se puedan arrojar los trastos los unos a los otros", ha lanzado.

A su juicio, como administración tienen la obligación de "velar por la excelencia en el servicio público y por el rigor de la Abogacía General". "Si hay alguna institución, partido o persona que quiera enfrentarles o atacar a uno u a otro a mí me van a tener en contra como vicepresidente porque creo que no son formas y buscar de esto un encontronazo me parece una grave irresponsabilidad", ha señalado.

Por último, el vicepresidente regional ha recalcado que no va a permitir que se ponga "en duda" el nombre de la Abogacía ni el "buen trabajo de Telemadrid".