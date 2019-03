Aguado promete crear el defensor denunciante de corrupción y "revolucionar" las políticas de empleo si es presidente

Publicado 27/03/2019 18:42:38 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidato de este partido a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha prometido este miércoles que si consigue ser el presidente regional creará la figura de un defensor del denunciante de corrupción, un compromiso de puntualidad en Cercanías y revolucionará las oficinas de empleo.

En un almuerzo-coloquio en el Hotel NH Eurobuilding, Aguado ha señalado que si logra ser el dirigente autonómico tras las elecciones de mayo pondrá en marcha en primer lugar la figura del defensor del denunciante de corrupción política "que garantice confidencialidad de cualquier denunciante que detecte irregularidades en la gestión pública". Si esta figura se hubiera creado antes, Aguado cree que "ni Púnica ni Gurtel se hubieran producido".

Asimismo, la segunda medida que pondría en marcha sería que Renfe firmara un compromiso de puntualidad, porque "no puede ser que los usuarios no se fíen del Cercanías", que "lleguen tarde a sus puestos de trabajo o a su cita médica" y que "el pato lo paguen los mismos". "No puede ser que nadie ofrezca explicaciones. Queremos que si el tren llega tarde el precio del billete se reembolse", ha expuesto.

Asimismo, el candidato de Cs ha asegurado que revolucionarán las oficinas de empleo y las políticas de empleo en la Comunidad, porque "no hay orientación en la Comunidad, ni tampoco se forma en la línea adecuada a las empresas.

"QUE EL SANCHISMO NO ENTRE EN LA PUERTA DEL SOL"

En cuanto a los futuros pactos postelectorales, Aguado ha insistido en que el PP es "el mejor aliado posible" para que "el 'sanchismo' no entre en la Puerta del Sol, y cree que esta es la coalición "más lógica".

"El Sanchismo ha colonizado al PSOE de Madrid y la coalición más lógica, más natural será con el PP. Creo que en España hay una urgencia y demanda de echar a (presidente del Gobierno) Pedro Sánchez de La Moncloa, de acabar con esa etapa donde Sánchez ha preferido como socio del separatismo a Bildu y a Podemos", ha sostenido.

Sobre si pactaría con Vox también, Aguado ha reiterado que hablará "con todos los partidos" pero espera que "los extremos no cojan fuerza" porque "no van a ayudar, todo lo contrario, van a ser un lastre", cuando los madrileños "necesitan gestión y proyecto".