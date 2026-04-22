Aguas del Sorbe impulsará un protocolo y la renovación de infraestructuras para mejorar respuesta a grandes averías

El vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Juan Carlos Martín - MAS

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) elevará a su Asamblea la puesta en marcha de un nuevo protocolo de actuación ante averías sobrevenidas y el avance en la renovación de infraestructuras, con el objetivo de mejorar la coordinación y la comunicación ante incidencias de gran magnitud.

Así lo ha trasladado MAS en un comunicado después de la reunión técnica presidida por el vicepresidente del organismo, Juan Carlos Martín, tras la incidencia registrada la pasada semana en una conducción en Yunquera de Henares (Guadalajara) que provocó una interrupción del suministro de agua en varios municipios gestionados por la Mancomunidad, entre ellos Alcalá de Henares.

Según ha detallado Martín, el nuevo protocolo establecerá una doble vía de comunicación inmediata. Por un lado, el director técnico informará directamente a la vicepresidencia y a la presidencia, que trasladarán la información a los representantes de los ayuntamientos mancomunados y a los municipios afectados. En paralelo, la dirección técnica comunicará la incidencia a los responsables técnicos de cada consistorio.

Además, la MAS ha informado que avanzará en la renovación de infraestructuras, con un proyecto ya redactado para actuar en un tramo de 1,8 kilómetros de la primera conducción en el término municipal de Marchamalo. La intervención contempla duplicar el diámetro de la tubería, que pasará de 0,5 a 1,2 metros, con un presupuesto base de licitación de 2,48 millones de euros.

Durante su intervención, Martín ha puesto en valor el trabajo "ingente, profesional y continuado" de los servicios técnicos y operarios, que trabajaron durante cerca de 40 horas ininterrumpidas para restablecer el suministro en los municipios afectados por la falta de agua.

90 INCIDENCIAS EN LA RED DESDE 2010

Por otro lado, el vicepresidente del organismo ha recordado que desde 2018 se han desarrollado campañas específicas de detección de fugas mediante tecnología avanzada, en el marco de un convenio con Aganova y Microsoft, que han permitido inspeccionar cerca de 150 kilómetros de red, alrededor del 89% del total, localizar 27 fugas y reparar ya el 70% de ellas.

En cuanto al balance histórico, ha indicado que entre 2010 y 2025 se han registrado alrededor de 90 actuaciones en la red, de las cuales 85 han correspondido a incidencias leves, como fugas en juntas, y cinco a roturas de tubería, similares a la ocurrida la pasada semana. Según ha señalado, este tipo de fallos "son poco frecuentes y no pueden preverse con los sistemas actuales".

El vicepresidente también ha subrayado que la MAS mantiene un nivel reducido de pérdidas en la red, con un 3,11% en 2023, un 3,7% en 2024 y un 2,76% en 2025, gracias a las labores de mantenimiento e inspección.

Finalmente, ha destacado que estas medidas permitirán "mejorar la comunicación, la prevención y la resiliencia del sistema" ante situaciones excepcionales como la vivida la semana pasada.