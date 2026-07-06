Un águila culebra rehabilitada en el CRAS 2023 migra por tercer año desde Malí a Navacerrada en verano

Ejemplar de águila culebra rehabilitada en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comprobado gracias al seguimiento por GPS que el águila culebra 'Noah', que cayó de un nido en 2023 y fue atendida en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, migra ahora más de 3.000 kilómetros desde Navacerrada, donde tiene su nido, hasta Malí, donde habitualmente pasa el invierno.

'Noah' fue encontrada en el municipio de Puentes Viejas en julio de 2023 tras haber caído del nido con muy pocos días de edad y en estado de deshidratación. Así, fue trasladada al CRAS, donde fue atendida por los veterinarios del centro y criada en base a un sistema de nodrizas de estas especie, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Los profesionales tomaron medidas biométricas de longitud de los tarsos, el ala y el pico, para comprobar sus capacidades físicas y los futuros cambios durante su crecimiento, al tiempo que se le colocó un sistema de seguimiento GPS. El animal fue liberado en septiembre de ese 2023, y pocos días después ya pudo realizar su primera migración a través de las rutas habituales de su especia hacia el sur de España, cruzando el estrecho de Gibraltar hasta llegar a Malí.

Desde entonces, este ejemplar realiza anualmente la misma ruta, tal y como comprueban los técnicos de seguimiento gracias a su GPS. Así, recorre más de 3.000 kilómetros desde Malí, su habitual zona de invernada, para volver a Madrid en verano, al mismo enclave en el que fue liberado, en el valle de Barranca, en Navacerrada.

Este es el tercer año en que 'Noah' ha completado el trayecto evidenciando su buen estado físico y demostrando la eficacia de los métodos de manejo y rehabilitación aplicados en el CRAS, así como el éxito del sistema de cría con nodrizas y la reinserción en el medio natural. Ahora los expertos seguirán de cerca sus movimientos y un posible emparejamiento.