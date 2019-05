Aguirre agradece, "como todos los españoles de bien lo hacen", las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública

Publicado 21/05/2019 10:43:36 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha agradecido este martes, "como todos los españoles de bien lo hacen", las donaciones que realiza el empresario Amancio Ortega para tecnología de última generación en la sanidad pública tras la polémica suscitada con el rechazo de Podemos a las mismas.

"Se lo agradezco a Amancio Ortega, como todos los españoles de bien lo hacen... no como la señora Serra que parece ser que no ha trabajado en su vida, no ha pagado a Hacienda ni Seguridad Social ni nada y le parece mal", ha indicado a su llegada al Senado, en relación a las palabras de la candidata de Podemos a la Comunidad, Isabel Serra.

Aguirre, que ha recordado que ella ha sufrido cáncer, ha destacado que Amancio Ortega ha creado "miles de puestos de trabajo, cientos de miles en todo el mundo" y ha pagado "sus impuestos siendo el mayor contribuyente español". Pese a esto, "le parece mal (a Serra) que haya decidido hacer caso a la sanidad publica española y regalar a los hospitales públicos los aparatos más punteros", ha lamentado con cierto sarcasmo.

La exdirigente madrileña ha subrayado que ella ha tenido un cáncer y no puede "menos que agradecer muchísimo a la persona que en este momento es la que más dinero paga a la Hacienda pública, Amancio Ortega, el que haya hecho esa donación de unos aparatos lo más modernos con mayor tecnología punta para tratar los casos de cáncer".