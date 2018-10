Aguirre vaticina que el PSOE entrará en el Gobierno municipal tras el 20-D

Actualizado 23/11/2015 13:40:16 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este lunes que, en su opinión, el PSOE entrará en el Gobierno municipal tras las elecciones generales del 20 de diciembre porque "el Ahora PSOE ha empezado ya".

"Lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo aventuro y lo que predigo es que después de las elecciones del 20 de diciembre el Partido Socialista Obrero Español entra en el Gobierno de Manuela Carmena sí o sí", ha manifestado Aguirre preguntada en rueda de prensa sobre las declaraciones de la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, dejando la puerta abierta a una posible entrada en el Gobierno de la capital.

Aguirre ha explicado que "el Ahora PSOE ha empezado ya", al tiempo que ha asegurado que, según sus palabras, se está viendo que la portavoz del Grupo Socialista Municipal, Purificación Causapié, "hace lo que le mandan desde Ahora Madrid", como, a su juicio, aceptar que no se puede bajar el IBI.

"El baile ha empezado ya", ha afirmado Aguirre, quien ha agregado que el PSOE "ahora mismo lo desmiente porque no le interesa llegar a las elecciones unido a Ahora Madrid --que no olvidemos que es Podemos--", al tiempo que ha recordado que "no dejaron" que el exportavoz socialista en el Ayuntamiento Antonio Miguel Carmona "fuera alcalde".

"No le interesa a Pedro Sánchez, pero si lo dice Sara Hernández por algo será", ha zanjado.