Ahorramas acoge en Alcalá la iniciativa 'Del mercado al corazón' dirigida a promover hábitos cardiosaludables

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha acogido en su supermercado del Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares, la iniciativa 'Del mercado al corazón: comprar, cocinar y disfrutar'' dirigida a promover hábitos cardiosaludables a través de la alimentación consciente, con motivo de la XIII Semana del Corazón.

En un comunicado, la empresa ha destacado que esta acción, organizada junto a la Asociación Corazones Sanos del Henares --fundada en 2016 y con más de 250 socios-- y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se enmarca en la estrategia de acción social de Ahorramas 'Alimentando el futuro' y en su compromiso como 'Buen Vecino'.

Igualmente, también colabora la Asociación Alcalá Gastronómica-Fomentur a través del Restaurante Plademunt, dirigida a pacientes post infartados en proceso de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA).

Durante la jornada, impulsada desde la Concejalía de Salud, los asistentes, guiados por el cocinero Iván Plademunt Bartra, han aprendido a identificar y seleccionar productos frescos (como frutas, verduras y pescado), así como a interpretar correctamente el etiquetado de los alimentos.

Al evento ha asistido la concejala de Mayores, Participación Ciudadana y Distritos, Esther de Andrés Domínguez, presidenta de la Junta Municipal del Distrito III; y el responsable de zona de Ahorramas, Óscar González, así como otros representantes de la compañía.