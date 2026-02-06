Ahorramas impulsa por sexto año consecutivo la campaña solidaria 'La Compra de tu Vida' junto a la AECC

Cartel de la campaña 'Dona contra el cáncer'. - AHORRAMAS

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas reforzará un año más su compromiso con la lucha contra el cáncer con el impulso, por sexto año consecutivo, de la campaña solidaria 'La Compra de tu Vida', una iniciativa liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que tendrá lugar del 6 al 15 de febrero de 2026 en toda la red de supermercados de la compañía.

El objetivo de la campaña, según ha indicado Ahorramas en un comunicado, es movilizar a la ciudadanía para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica, la prevención y el apoyo integral a pacientes y familiares, con microdonativos desde 1 euro en las líneas de caja de los establecimientos. "Cada euro cuenta, cada gesto suma y cada donación acerca un poco más a miles", han señalado desde la compañía.

Gracias a las distintas iniciativas desarrolladas por Ahorramas y la AECC, entre ellas 'La Compra de tu Vida' y la campaña 'Lazo Rosa' centrada en la lucha contra el cáncer de mama, se han recaudado un total de 1.180.000 euros entre 2015 y 2025. Estos fondos se han destinado íntegramente a programas gratuitos de apoyo psicológico y social, prevención e investigación.

En relación a 'La Compra de tu Vida', los supermercados de la compañía han logrado recaudar más de 830.000 euros desde su lanzamiento en 2021, con la participación de miles de clientes, empleados y equipos de tienda.

En la edición de 2026, la compañía reforzará su implicación mediante la activación de empleados como embajadores de la campaña, la instalación de cartelería y soportes informativos en toda la red de tiendas, la difusión a través de canales corporativos y redes sociales, así como un plan específico de radio y megafonía para ampliar el alcance y la sensibilización.

Desde la Dirección de Comunicación y Marketing Corporativo de Ahorramas han señalado que acompañar a la AECC significa "estar al lado de las personas cuando más lo necesitan" y que la fuerza de esta campaña reside "en la suma de pequeños gestos que construyen un gran impacto colectivo".

Con esta iniciativa, Ahorramas contribuye al objetivo común marcado por la AECC de alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Los fondos recaudados permitirán seguir financiando servicios gratuitos de apoyo integral para pacientes y familias, programas de prevención y promoción de hábitos saludables, así como la mayor red privada de investigación oncológica de España.

La compañía ha reiterado, además, su compromiso con las causas sociales relevantes para su comunidad de clientes y empleados y ha reafirmado su papel como agente solidario dentro del sector retail.