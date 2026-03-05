Ahorramas se suma al Día de la Mujer con iniciativa para poner en valor el talento femenino y la igualdad

Ahorramas se suma al Día de la Mujer - AHORRAMAS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas se suma al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, con una serie de iniciativa que, bajo el lema de campaña 'Dentro y fuera, tu valor es inmenso. Juntos lo celebramos', buscan poner en valor el talento femenino y la igualdad.

Con una plantilla de 14.430 personas, de las cuales el 59% son mujeres, la compañía busca así poner en valor la contribución diaria de las más de 8.500 trabajadoras que desempeñan su labor en tiendas, plataformas y oficinas centrales.

En este contexto, Ahorramas ha reafirmado su compromiso con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento femenino y ha puesto en marcha diversas iniciativas alineadas con el mensaje central de la campaña.

Entre ellas, el patrocinio, por cuarto año consecutivo, de la Carrera de la Mujer de Madrid, con la que visibiliza la igualdad y se fomenta la participación a favor de esta causa.

En un comunicado, la cadena de supermercados ha recalcado que el 8 de marzo no es solo una fecha señalada, sino "parte de una estrategia continuada orientada a impulsar la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional dentro de la organización".

En ese sentido, la compañía ha remarcado que promueve "la equidad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y las condiciones de trabajo".

"Estos principios forman parte del marco de actuación recogido en su plan de igualdad, cuyo objetivo es prevenir cualquier tipo de discriminación por razón de género, embarazo, orientación sexual u otra condición que no guarde relación con los requisitos profesionales del puesto", ha destacado.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y APOYO A LA MATERNIDAD

De esta forma, en línea con este compromiso, la compañía continúa avanzando en medidas concretas de conciliación y apoyo a la maternidad. Así, está implantando el programa 'Ahorramas con las mamás' en sus tiendas y plataformas, una iniciativa para mantener y promocionar la lactancia natural en la reincorporación, ofreciendo un kit que contiene todo lo necesario para la conservación (nevera portátil, packs de hielo) y detalles para el cuidado personal (discos, manta, entre otros objetos).

Según ha explicado, el tiempo que las trabajadoras dediquen a su uso será computado como tiempo efectivo de trabajo, sin necesidad de recuperación posterior, "reforzando así una cultura basada en el respeto, la confianza y el cuidado de las personas".

Igualmente, la compañía ya dispone de una sala de lactancia en sus oficinas centrales.

En este marco, la cadena de supermercados ha resaltado que continúa defendiendo y promocionando la igualdad como "una responsabilidad permanente y un elemento clave para seguir construyendo una organización sólida, diversa y comprometida con su entorno". Bajo esa directriz, ha remarcado, ha reforzado su apuesta por el empleo estable y la mejora progresiva de las condiciones laborales.

Como muestra de ello, ha recordado que en los últimos cuatro años se ha incrementado cerca de un 20% el salario de toda su plantilla, en un medida que busca consolidar "una política sostenida de inversión en talento y desarrollo profesional que sitúa a las personas --y especialmente al talento femenino, mayoritario en la organización-- en el centro de su modelo de crecimiento y expansión".