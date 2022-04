La AIRef prevé que la Comunidad reduzca su deuda hasta el 13,7% en 2022 y cierre con un déficit del 0,3% del PIB

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la Comunidad de Madrid reduzca su deuda hasta el 13,7% en 2022, una mejora en tres décimas de PIB, y que cierre el ejercicio con un déficit del 0,3% del PIB este año, inferior a la tasa de referencia (-0,6%), manteniendo las estimaciones del informe anterior, según el informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas 2022 publicado este jueves.

La Comunidad cerró 2021 con un déficit del 0,3% del PIB, mejorando cuatro décimas las previsiones del informe anterior. No obstante, dos décimas de dicha mejora han venido dadas por el registro neutro de los fondos REACT-EU, que ha supuesto una imputación de recursos similar a los empleos ejecutados, y el traslado a 2022 del gasto por las ayudas a empresas no ejecutadas y no reintegradas en 2021, ha informado la AIReF.

Sin estos factores, el resultado de 2021 mejora en dos décimas sobre las estimaciones del informe anterior, debido a una evolución más favorable en los ingresos tributarios, los asociados a la producción y otros a comunidad. Por ello, la Comunidad sigue previendo un déficit del 0,6% en 2022, con un crecimiento superior de gastos al estimado por la AIReF.

Además, ha señalado que la Comunidad recoge estimaciones moderadas de ingresos tributarios para los que prevé en conjunto una caída sobre la recaudación del año anterior. En concreto, prevé que los ingresos de la Comunidad de Madrid en 2022, sin considerar los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y las ayudas directas a empresas, reduzcan 1,3 puntos su peso en PIB, hasta el 9,8% del PIB. Esto supone un descenso en torno al 4% sobre el nivel del 2021.

Se prevé una evolución positiva en los ingresos tributarios distintos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya recaudación podría verse aumentada como consecuencia de la inflación, si bien se espera un crecimiento más moderado que en el año anterior.

La AIReF estima que los empleos de la Comunidad de Madrid en 2022, sin considerar los fondos PRTR ni las ayudas a empresas, aumentarán un 1% respecto al nivel de 2021, disminuyendo su peso siete décimas hasta el 10,1% del PIB regional.

Se sigue considerando que en 2022 cerca del 70% del gasto incurrido en 2021 como consecuencia de la pandemia no se replicará, si bien se espera un aumento importante del gasto no vinculado directamente al Covid-19.

Con los datos de cierre y la información disponible para 2021, se estima que en ese año la variación del gasto computable puede estar en torno al 5%. Considerando este punto de partida y la actual previsión de empleos de la AIReF, se estima que en 2022 el gasto computable podría aumentar en torno al 2%, y no disminuir como se estimaba en el informe de octubre.

ESTIMACIONES DE DEUDA

Las estimaciones de la AIReF sobre la deuda de la Comunidad de Madrid mejoran en algo menos de medio punto de PIB sobre el informe anterior, principalmente por la aplicación del superávit registrado en 2021.

Las previsiones sobre el nivel de deuda al cierre del ejercicio 2022 han mejorado en tres décimas de PIB, debido sobre todo al superávit de 0,3 puntos de PIB generado en 2021, que corresponderá aplicar a la reducción del endeudamiento neto.

En sentido contrario, el nivel de endeudamiento registrado al cierre de 2021 ha sido superior al esperado en una décima de PIB. De acuerdo con las previsiones de la AIReF, la ratio de deuda sobre PIB se reducirá hasta el 13,7% en 2022.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recortado su previsión de crecimiento de la economía española al 4,3% para este año, dos puntos menos que en sus anteriores estimaciones de octubre (6,3%), y ha elevado la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 1,8% hasta el 6,2%.

Las previsiones del Gobierno con las que se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 planteaban un crecimiento del 7% para este año y una inflación esperada del 1,3%, supuestos que se alejan de las perspectivas publicadas por organismos como la AIReF o el Banco de España.

La economía española se ha visto afectada en mayor medida que otras economías de su entorno por la sucesión de shocks de oferta dada su elevada dependencia energética y la rápida transmisión de los incrementos de precios de las materias primas energéticas a los costes de la electricidad.

Así las cosas, la AIRef ha recortado seis décimas sus estimaciones para el déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta el 4,2% del PIB, desde el 4,8% previsto en el informe anterior, por la evolución de los ingresos en 2021 e inicios de 2022, más favorable de lo previsto y que supera el coste de las medidas para paliar los efectos de la guerra y el deterioro del escenario macroeconómico.

En este contexto tan complejo, la AIReF señala que la ratio española de deuda sobre PIB se situó a finales de 2021 en el 118,4%, lo que supone una reducción de 1,5 puntos en el año. Aunque este nivel de cierre de 2021 supone una mejoría respecto a todas las previsiones, tanto de organismos nacionales como internacionales, supone un incremento de 22,9 puntos respecto al nivel previo a la pandemia.

Este año, las previsiones macroeconómicas y fiscales de la AIReF proyectan una disminución en la ratio de deuda sobre PIB de 4,5 puntos sobre el nivel registrado en 2021, que situarían la ratio en el 113,9% en el año 2022.

IMPACTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN EN 2021 "MUY MODESTO"

Además del impacto de todas las perturbaciones mencionadas, estas previsiones incorporan también una revisión a la baja del impacto en el crecimiento asociado al PRTR en 2022 desde 2,5% del PIB 1,8%, ya que los recursos van a llegar a la economía en un entorno más adverso, caracterizado por cuellos de botella y presiones inflacionistas, y llevará asociado un menor multiplicador. De hecho, el multiplicador se revisa desde el 1,2 hasta el 0,9.

La AIReF apunta a que 2021 se cierra con un "modesto" impacto del Plan en la economía real --desde el 1,5% esperado al 0,1% calculado ahora-- pese al impulso de las actuaciones administrativas y reformas a finales del año. "El entorno macroeconómico en que los fondos llegarán a la economía real ha cambiado y su impacto multiplicador podría ser menor", ha advertido.