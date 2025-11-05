La AIReF prevé un déficit en la Comunidad del 0,3% en 2026 y una deuda pública del 11,1% del PIB

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que hay riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en la Comunidad de Madrid y prevé que alcanzará un déficit del 0,3% del PIB en 2025 y equilibrio en 2026.

Así lo refleja el informe individual sobre los proyectos y líneas fundamentales de las CCAA para 2026, publicado este miércoles, en el que la AIReF considera que la deuda de la Comunidad de Madrid se situará al cierre de 2026 en un 11,1% del PIB. A medio plazo, estima que la ratio de deuda sobre PIB seguirá descendiendo.

En su informe, la AIReF subraya que sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto de la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, en los que prevé que el gasto computable crezca un 6,3% y un 4,8%, respectivamente.

A largo plazo, considera que en 2027 se mitigará el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y del crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos sobre la senda del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). Además, estima que alcanzará en 2030 un superávit del 0,1% del PIB en un escenario de políticas constantes.

Partiendo de un 11,8% en 2024, la ratio mejoraría en más de medio punto en el periodo 2025-2026, fundamentalmente por efecto del crecimiento previsto del PIB, compensado en parte por los saldos fiscales.

La Comunidad estima niveles de endeudamiento similares para 2025 y 2026, en línea con las previsiones de la AIReF, que apunta que en este periodo la ratio de deuda sobre ingresos continuará descendiendo, a un ritmo superior que la ratio deuda sobre PIB.

A medio plazo, la AIReF estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo. La ratio de deuda sobre PIB se encuentra desde 2022 por debajo del nivel de referencia del 13%. Debido al escenario fiscal previsto, se prevé que la tasa descienda hasta situarse en 2030 en un nivel próximo al 9% del PIB.

RECOMENDACIONES

En cuanto a las recomendaciones, mantiene la recomendación de incorporar en el Plan que se presentara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) medidas suficientes para sustentar unas previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia en todo el periodo, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación, y recogiera en el plan estimaciones de saldo y deuda compatibles con dicho crecimiento.

Aunque valora de manera positiva la nueva medida de ingresos recogida por la Comunidad --subida de la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, que permitiría un aumento de la recaudación de 13 millones de euros con carácter permanente-- subraya que su impacto es "poco relevante".

Respecto a las medidas de ahorro en el ámbito sanitario --los datos a junio reflejan una moderación en el crecimiento del gasto farmacéutico--, ha señalado que "sigue sin aportarse información detallada sobre su contenido, calendario de implementación e impacto".

Según ha apuntado, los datos de ejecución a la fecha "siguen sin recoger el efecto de estas medidas": el gasto total en productos farmacéuticos y sanitarios crece en la comunidad a tasas cercanas al 7% y los datos de contabilidad nacional muestran un crecimiento de los consumos intermedios, transferencias sociales en especie y otros empleos corrientes por encima del 5%.

"En base a ello, la AIReF mantiene vigente la recomendación formulada en el informe anterior, en la medida en que el PEF (Planes Económico Financieros) dirigido a corregir las desviaciones en 2025 y 2026 aún no se ha presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha concluido.