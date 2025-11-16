Albert destaca interés inversor tras 'Ley Mbappé' y asegura que hay capacidad para bajar más impuestos: "Está en el ADN"

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha detectado "interés" de inversiones de empresas extranjeras en la Comunidad de Madrid, tras su ley para rebajar el IRPF a contribuyentes procedentes del extranjero que va a cumplir un año, conocida como 'Ley Mbappé', y ha asegurado que el Gobierno regional tiene capacidad para seguir bajando impuestos, algo que está en su "ADN".

"Por confidencialidad no se pueden decir casos pero ya tenemos algunos supuestos en los que se han hecho consultas, y además se llaman consultas no vinculantes, por parte de varios despachos especializados para poderse beneficiar de esa desgravación", ha dado a conocer la consejera en una entrevista con Europa Press.

Así, ha defendido que no perjudica a los contribuyentes porque precisamente para beneficiarte de esta rebaja "te tenías que convertir en contribuyente" en la región.

"Era o bien personas que eran extranjeras y venían a invertir y venían a establecerse en Madrid y por tanto se convertían en contribuyentes, o bien no solo personas extranjeras, personas que habían estado cinco años fuera de España y que por tanto habían dejado de ser contribuyentes y volvías, con lo cual de nuevo lo que estabas haciendo era tener más contribuyentes", ha detallado.

Se lanzó con el objetivo de "incentivarles" para que no se vayan a otras ciudades europeas y no elijan para sus inversiones ciudades como Milán o Dublín. "Hay que ofrecerles incentivos, con lo cual en nada salía perjudicado el contribuyente madrileño y podíamos ganar más contribuyentes (...) Cuando son consultas no vinculantes, precisamente quiere decir eso. Ellos te preguntan cómo es toda la tramitación, cómo se podrían beneficiar, con qué inversiones, y tienen que ser inversiones no inmobiliarias", ha indicado.

LAS DEDUCCIONES FISCALES ESTÁN "EN SU ADN", ASEGURA

Sobre la posibilidad de seguir ahondando en las deducciones fiscales, la líder económica del Gobierno regional ha señalado que está "en el ADN" de la Comunidad, además de por "convicción" también por "evidencia empírica" de que cada vez que bajan los impuestos "recaudan más".

"Siempre hay capacidad, pero no os debéis olvidar de que el año pasado llevamos a cabo una deducción muy importante que era incrementar la bonificación del 25 al 50% en sucesiones y donaciones para todos los descendientes o todo el parentesco de segundo grado y ya fuera por cosanguinidad o afinidad, y entonces tenemos que ir dando margen", ha desgranado.

También ha resaltado las bonificaciones a las empresa familiares, "uno de los elementos fundamentales para la actividad y el dinamismo de Madrid", así como los comercios. "No queremos convertirnos en una ciudad más, no queremos que no sea identificable. ¿Cómo hay que hacer es? Protegiendo los comercios. Muchas veces tampoco tienen relevo generacional, pues tendrás que facilitarlo", ha señalado.