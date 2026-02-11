Alcalá aclara que el ruido de estas noches corresponde a pruebas de combustible en la base de Torrejón

Archivo - Avión EF 18-M en la pista del Grupo Central de Mando y Control, parte integral del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a 29 de diciembre de 2021, en Torrejón de Ardoz, Madrid, (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aclarado que el origen del extraño ruido escuchado estas dos últimas noches en la ciudad proviene de una serie de pruebas de combustible realizadas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, y ha señalado que este miércoles se llevará a cabo el último ensayo.

El Consistorio ha informado en un comunicado de que se ha puesto en contacto con las autoridades de la propia Base Aérea "para conocer el origen del ruido que se ha estado escuchando en las noches del lunes 9 y martes 10 de febrero", y ha concluido que el ruido procede de unas pruebas de combustible en un avión Eurofighter.

Según han explicado desde la base aérea, esta operación debe realizarse por la noche para evitar que la luz solar contamine las mediciones infrarrojas, y además debe llevarse a cabo fuera de los hangares preparados para pruebas de motor, que normalmente atenúan el ruido, porque no están dimensionados para estos aviones.