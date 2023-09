Alcalá destaca la ausencia de incidentes graves y la gran participación ciudadana en las Ferias

ALCALÁ DE HENARES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha realizado este martes el balance final de las Ferias y Fiestas de la ciudad, en el que han destacado la ausencia de incidentes graves y la multitudinaria participación de los vecinos en todas las citas propuestas, a pesar de haberse cerrado el recinto ferial y suspendido otras actividades del domingo, último día festivo, por el aviso rojo de fuertes lluvias.

En una rueda de prensa celebrada en la comisaría de Alcalá, la alcaldesa, Judtih Piquet, ha manifestado que el balance no puede ser más que "positivo", gracias el esfuerzo que han realizado las fuerzas y cuerpos de seguridad involucrados y todos los servicios que han estado al frente y que han llevado adelante el trabajo diario de las fiestas grandes complutenses.

"Hemos apostado por incrementar la seguridad y la limpieza y el resultado ha estado a la vista de todos. Hemos estado muy lejos de las imágenes que habíamos tenido los dos años anteriores. La imagen de Alcalá, este año, no ha sido dañada a ojos de toda España", ha destacado Piquet, en referencia a los graves enfrentamientos entre policía y miembros de pandillas juveniles ocurridos el año pasado.

INCIDENTE A LAS PUERTAS DE UNA DISCOTECA

En cuanto a la pelea que tuvo lugar en la madrugada del jueves 31 de agosto, en la puerta de la céntrica discoteca Hanoi, en la plaza situada entre el edificio del Ayuntamiento y el del mercado municipal, y que trascendió por un vídeo que se hizo viral, Piquet la ha calificado como un hecho "aislado" y "una pelea como la que hay cualquier fin de semana".

Además, la alcaldesa del PP ha acusado al PSOE de alentar con la difusión de este vídeo, en el que se ve a un joven pegar un puñetazo a otro y dejarlo desplomado en el suelo, la idea de que la seguridad no estaba funcionando en el recinto ferial y en el dispositivo de seguridad de las fiestas. "Me parece tremendamente hipócrita e irresponsable", ha afirmado.

Preguntada por si ha habido alguna novedad en este caso, explicó que no se han realizado detenciones porque "ni siquiera existen denuncias". "Si no hay denuncias, no hay identificaciones". "No se puede hacer de un caso puntual, la categoría de inseguridad de las Ferias. Es desmesurado y malintencionado", ha zanjado.

CITAS CULTURALES

Entre los datos del balance de Ferias destacados por el gobierno municipal, figuran el del 99% de ocupación en todas las funciones programadas en el Teatro Salón Cervantes, los llenos totales de los espectáculos de Las Noches del Patio y de las visitas guiadas de Patrimonio a la luz de la luna, o las 1.300 familias que pudieron disfrutar en La Casita del O'Donnell.

Con respecto al dispositivo de seguridad, coordinado con la Policía Nacional, han participado 156 policías locales (casi un 28% más que en 2022), y 92 agentes de Torrejón de Ardoz, con un total de 699 servicios, frente a los 591 de la pasada edición, según ha detallado la alcaldesa alcalaína.

Piquet ha puesto como ejemplos de estos servicios las 288 identificaciones realizadas, entre ellas de "varios miembros de bandas juveniles violentas", a los que se les ha impedido el paso al recinto ferial, el levantamiento de 42 actas de infracción, la detención de tres personas y el auxilio de otras 44. "Mis palabras son solo de satisfacción y agradecimiento", ha concluido la primera edil.