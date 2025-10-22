El Festival 'Alcine 54' vuelve a la ciudad complutense el 7 de noviembre con un homenaje a Álex de la Iglesia

Alcalá de Henares presenta ALCINE 54, que arrancará con un homenaje a Álex de la Iglesia - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Alcine 54', el Festival de Cine de Alcalá de Henares y Comunidad de Madrid, vuelve el próximo 7 de noviembre al Teatro Salón Cervantes con un homenaje al cineasta Álex de la Iglesia, ganador de la sección de 16mm de 'Alcine' con 'Mirindas asesinas' (1990).

En la gala inaugural, tal y como ha compartido el Ayuntamiento en un comunicado, De la Iglesia mantendrá un encuentro con el público y recogerá el I Premio Piedra Angular, un reconocimiento a figuras esenciales que dieron sus primeros pasos en este festival, "cantera y mina de auténticos diamantes en bruto". Antes, el 6 de noviembre, el Teatro Salón Cervantes acogerá el concierto inaugural a cargo de Hidrogenesse.

La presentación del festival se ha celebrado este miércoles y en ella han participado la teniente de alcaldesa y concejala de Cultura, Isabel Ruiz Maldonado, y el concejal de Cultura, Santiago Alonso. Además, ha contado con la presencia de la coordinadora general de Madrid Film Región, Xiomara García, y el director artístico del festival, Pedro Toro.

"Este año rendimos homenaje a Álex de la Iglesia. En esta misma sala, hace ya 35 años, nos sorprendió con su mítico corto 'Mirindas asesinas'. Aquí logró el Primer Premio del Certamen Nacional de Cortometrajes en 16 mm, y desde entonces no ha dejado de sorprendernos con películas que, como la edición de este año, se mueven entre la comedia y el fantástico", ha destacado Alonso.

Según se ha desprendido tras la presentación de esta cita cultural, de los más de 1.300 cortos recibidos, 47 películas competirán por los Diamantes del Certamen Nacional y Certamen Europeo de Cortometrajes de 'Alcine 54', ambos calificadores para los premios Goya y Oscar.

Además, la sección 'Pantalla Abierta' ofrecerá los primeros largometrajes de cineastas surgidos del corto. Igualmente, el festival presentará novedades y ampliará su oferta con nuevas secciones temáticas como '(J)Alcine', dedicada a la comedia, 'Al(U)Cine', centrada en el cine fantástico y de terror, y 'Alcine Igualdad'.

Asimismo, el festival refuerza en esta edición su apuesta por la participación y la formación con propuestas como 'Alcalá Film Jam', 'Off-ALCINE' o 'Cantera Alcalá Short Film Lab', un laboratorio para desarrollar primeros cortos profesionales con premios en especie.

También se celebrarán encuentros profesionales en 'ALCINE Pro', una sesión centrada sobre el rodaje de la serie 'The Walking Dead' en Alcalá de Henares, y charlas abiertas en 'ALCINE Talks' sobre guion, comedia y marketing y expertos del sector. Del mismo modo, regresan actividades como 'Short Music', los talleres infantiles 'ALCINE Kids', y sesiones especiales como 'ALBIBE', 'Sesión Vermut' o 'Sesión Continua'.

"En esta 54 edición, el festival vuelve con una idea clara: la luz como origen y como desafío. Porque el cine nace de poner luz y movimiento a una imagen, y de una necesidad de entendernos y contarnos. Y Alcine lleva más de cinco décadas manteniendo viva esa luz", ha señalado el edil de Cultura.

Por su parte, Ruiz Maldonado ha deseado en la presentación "los mayores logros para Alcine en esta nueva edición, que la creación y las nuevas generaciones sigan siendo sus sellos de identidad y que disfrutemos, como siempre lo hacemos, de un programa extenso, divertido, pedagógico, entretenido y sugerente".