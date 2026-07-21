Alcalá de Henares busca elevar la Semana Cervantina a Fiesta de Interés Turístico Internacional

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado impulsar la declaración de la Semana Cervantina como Fiesta de Interés Turístico Internacional, mediante la solicitud a la Comunidad de Madrid para que tramite el expediente ante la Secretaría de Estado de Turismo.

La iniciativa busca que esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2002 y Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2018, avance hacia el reconocimiento internacional, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La Semana Cervantina se celebra cada mes de octubre en torno al aniversario del bautismo de Miguel de Cervantes, el 9 de octubre, y reúne actividades como el Mercado Cervantino, la Lectura Popular de 'El Quijote', la Procesión Cívica de la Partida Bautismal de Cervantes, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, los Premios Ciudad de Alcalá y el Premio Cervantes Chico, entre otras propuestas.

Según el Ayuntamiento, la celebración congregó en las dos últimas ediciones alrededor de 300.000 visitantes y supone un impulso para la actividad económica, comercial y hostelera de la ciudad, además de reforzar la imagen de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y como referente vinculado a la figura de Miguel de Cervantes.

La teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, ha señalado que la Semana Cervantina "afronta su reto internacional" como "uno de los grandes acontecimientos" de la ciudad complutense y ha subrayado la relación del acontecimiento con el legado cervantino y con espacios como el Museo Casa Natal de Cervantes.

"No existe una manifestación cultural, turística y de ocio en España que reúna los valores de Cervantes y plasme un modelo cultural, de ocio, turístico y comercial de esa magnitud. Alcalá logra cada año con la Semana Cervantina, una ventana a España y al mundo", ha concluido Maldonado.