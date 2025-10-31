Alcalá pide al Gobierno que el original de 'La Colmena' descubierto en el Archivo General se quede en la ciudad

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha pedido al Gobierno central que el texto original de 'La colmena' de Camilo José Cela descubierto en el Archivo General de la Administración (AGA) permanezca en la ciudad complutense.

Así lo ha trasladado en Consistorio en un comunicado tras el hallazgo de un investigador del documento original que Cela envió a la censura en 1946, según recoge 'El diario'.

El concejal de Cultura, Santiago Alonso, ha solicitado que el original, "que ha permanecido archivado durante décadas en el Archivo de Alcalá, permanezca en la ciudad y sea musealizado "en un espacio accesible al público y a la comunidad investigadora".

Alonso ha destacado la "vinculación histórica y cultural" de Cela con Alcalá de Henares, donde fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Alcalá en 1989 y donde participó durante años en los actos institucionales del Premio Cervantes. "Cela mantuvo una relación constante con la ciudad y contribuyó al prestigio literario de Alcalá en el ámbito cultural hispánico", ha señalado el edil.

El concejal sostiene además que la permanencia del manuscrito en Alcalá permitiría "reforzar la línea histórico-literaria" que une la ciudad natal de Miguel de Cervantes con un Premio Nobel de Literatura del siglo XX, y ofrecer "un espacio de estudio único sobre creación literaria, censura y recepción crítica". "Conservar este documento en Alcalá no es una cuestión localista, sino un ejercicio de coherencia cultural y reconocimiento histórico", ha afirmado.

En este sentido, Alonso ha apelado directamente al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que el Gobierno "actúe con responsabilidad y sensibilidad" a la hora de decidir el futuro del manuscrito.

"Pedimos que tenga en cuenta el valor simbólico y académico de que este legado permanezca en Alcalá. Aquí puede ser conservado, estudiado y compartido con rigor, y no quedar relegado a un depósito sin proyección pública", ha dicho.

Para ello, el concejal ha defendido que la ciudad cuenta con infraestructuras culturales, capacidad técnica y una red académica consolidada para garantizar la conservación, consulta científica y difusión educativa del documento. "Si Cervantes representa el origen de la novela moderna y Cela la consolidación de la narrativa española del siglo XX, Alcalá es el punto que los conecta. Preservar esta continuidad es responsabilidad de todos", ha concluido Alonso.