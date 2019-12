Alcalde de Alcalá agradece a Almeida que acepte basuras del Este y pide a Villacís que dimita por "tratar de incendiar"

Actualizado 30/12/2019 13:06:23 CET

Lamenta haber dado 15% más de residuos a Madrid, pero "llevan cuatro años intentando llegar a una solución"

ALCALÁ DE HENARES, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, ha agradecido este lunes al primer edil madrileño, en nombre de los 31 municipios que componen la entidad, que haya aceptado recibir temporalmente en la planta de Valdemingómez los residuos de la comarca, pero ha pedido a la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís que dimita por "tratar de incendiar" la situación.

En una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido esta mañana la Mancomunidad, Rodríguez Palacios, ha señalado que la situación por la que pasaban, una vez colmatado el vertedero de Alcalá y quedando un año para que se abra la planta de tratamiento de Loeches, era "desesperada" y la única opción viable que quedaba era trasladar los residuos a Valdemingómez, lo que fue aceptado por el Ayuntamiento de Madrid el viernes, tras varias peticiones formales realizada por la Comunidad.

El presidente de la Mancomunidad ha agradecido a Almeida que tomara esta decisión, ante la emergencia ambiental y sanitaria que hubiera supuesto dejar sin recoger las basuras a partir de hoy en 31 municipios del Este. Y reconoce que no haberse llegado a este acuerdo hubieran acudido a la vía judicial, que cree que hubiera forzado a la misma solución.

Asimismo, el regidor complutense ha querido responder a las palabras de Villacís, que ayer le acusó de "haber esperado al último momento para que no tuvieran margen de obrabilidad". La vicealcaldesa llamó "irresponsable" a Rodríguez Palacios y dijo que su petición del traslado de los residuos ha sido "con mala fe", por lo que solicitó que pida perdón al igual que el PSOE Madrid porque, a su parecer, es un partido "tan incoherente y tiene doble cara".

AFEA A VILLACÍS QUE NO CONOZCA CÓMO FUNCIONA UNA MANCOMUNIDAD

El alcalde de Alcalá de Henares ha dicho esta mañana que "parece mentira que esta persona todavía no conozca como funciona una mancomunidad, que un cargo público como ella debería saberlo, que todas sus decisiones se toman de manera colegiada". "Cuando me llama irresponsable a mí, se lo llama a los 31 alcaldes; cuando dice que actúo de mala fe, se lo dice a los 31. Villacís no entiende absolutamente nada", le ha afeado.

El presidente de la Mancomunidad del Este ha preguntado a Villacís "por qué no ha dimitido ni ha dejado su cargo" si el Gobierno municipal del que forma parte ha tomado una decisión con la que no está de acuerdo. "Si uno forma parte de un Gobierno contrario a lo que uno defiende, lo normal es que dimita y deje a otro. No hablamos de un a crisis de Gobierno, sino de que dimita y deje el cargo a otro de Ciudadanos. Esto ocurre cuando la política se entiende como un compromiso", ha manifestado.

"Yo como presidente cuento con el apoyo de toda la Mancomunidad. Hemos dado un 15 por ciento más de residuos a Madrid y lo lamentamos, pero llevamos cuatro años intentando llegar a una solución. Ella es una irresponsable por tratar de incendiar cuanto todos deberíamos mirar todos juntos al futuro para solucionar el problema de residuos", ha apostillado Javier Rodríguez Palacios.