El alcalde de Alpedrete lamenta la muerte del matrimonio encontrado con signos de violencia en su domicilio

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, Juan Fernández, ha trasladado su pésame por la muerte de dos personas este fin de semana en la localidad, donde efectivos sanitarios encontraron a una pareja de unos 60 años muertos en su chalet y con signos de violencia, en un suceso que se investiga como posible violencia de género.

Fernández, sin embargo, ha apuntado a la posibilidad de que el hombre, presunto autor de la muerte de su mujer y que posteriormente se habría suicidado, podría haber sucumbido a la "presión" de la enfermedad psicológica que padecía y que no habría sido eficazmente gestionada por la administración.

Así lo ha indicado en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, donde ha lamentado que se estén aireando los detalles de la autopsia, "un mero relato que no le viene bien a nadie", y ha ahondado lo relevante de la muerte de estas dos personas, que dejan unos hijos huérfanos que podrían emitir un comunicado próximamente.

Fernández ha subrayado que el hombre "quería mucho a su mujer" y considera que "ha fallado el sistema" porque no ha sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón, que al final "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".

Según ha relatado Fernández, el presunto autor había estado "mucho tiempo de baja" y había solicitado una incapacidad por su situación psicológica. Finalmente, el no recibir resultado favorable por parte de la Administración, le habría llevado a cometer el presunto asesinato de su esposa.

"No ha sido por odio", ha señalado el primer edil de Alpedrete, que ha subrayado que entre la pareja no había denuncias previas por malos tratos y ha incidido también en el "cariño" que los hijos afirman profesar por sus padres.

Los hechos ocurrieron el sábado, cuando el personal de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se personó en un chalet de Alpedrete tras recibir una llamada. Al llegar al lugar encontraron los cuerpos sin vida de una pareja de unos 60 años y que presentaban signos visibles de violencia.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del presunto asesinato, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.