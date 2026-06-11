El alcalde de Colmenar Viejo asegura que el municipio vive "uno de los mejores momentos de su historia"

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez - CANAL 33

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, ha asegurado este miércoles que el municipio vive "uno de los mejores momentos de su historia", con una población que roza los 62.000 habitantes y un crecimiento de casi 2.000 vecinos al año, lo que, según ha explicado, supone un "reto permanente" para que los servicios públicos estén "a la altura" de la nueva población.

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que esa tasa de crecimiento "brutal" obliga al Ayuntamiento a estar "muy alerta" y a "intentar acelerar todos los expedientes" para responder a las necesidades de los vecinos.

Blázquez ha indicado que muchas familias están eligiendo el municipio "como destino familiar", lo que también implica el reto de las administraciones de prestar nuevos servicios. En este sentido, ha apuntado que hay "en torno a 60 millones de euros" en obras ejecutadas, en ejecución o pendientes de ejecutar, una cifra que, según ha dicho, refleja que "la gestión ha sido buena".

Preguntado por los servicios públicos, el alcalde ha afirmado que el crecimiento obliga a mejorar "en todas las áreas" y ha citado el contrato de parques y jardines, recientemente adjudicado, que aumenta "en un millón y medio de euros más al año". También ha avanzado que el sistema de limpieza y recogida de residuos se va a licitar con un incremento económico "en torno a un 20%".

NUEVO CENTRO DEPORTIVO EN ADELFILLAS

El regidor colmenareño ha señalado que el "gran reto" son las infraestructuras y ha citado el nuevo centro deportivo de la zona de Adelfillas, cuya licitación está "en ciernes" y que, según ha explicado, supondrá "un vuelco" en las actividades deportivas, especialmente para disciplinas de interior como el patinaje artístico, la gimnasia rítmica o las artes marciales.

Preguntado por un proyecto de legislatura del que se sienta especialmente orgulloso, el alcalde ha señalado la firma con Isabel Díaz Ayuso de un protocolo con "un sinfín de medidas" en colegios públicos, institutos, ambulatorios y otras inversiones para Colmenar Viejo. Según ha afirmado, ese acuerdo transformará el municipio, sus servicios y sus necesidades cubiertas, y ha definido la firma en la Puerta del Sol como el momento "cúlmen" del mandato.

Como "puñita" pendiente, Blázquez ha citado el centro cultural, cuyo contrato se ha "casquillado" por distintas circunstancias administrativas y que debe resolverse para volver a licitarse. El alcalde ha señalado que espera poder decir a final de año que comienza esa obra, aunque ha evitado dar plazos cerrados.

AMPLIACIÓN DE LA M-607 Y CIERRE NORTE DE LA M-50

Sobre la ampliación de la M-607 y la creación del tercer carril, Blázquez ha agradecido a la presidenta regional y a la Consejería de Infraestructuras el esfuerzo para hacer realidad una actuación que ha definido como "muy necesaria" para Colmenar Viejo, aunque ha reconocido que actualmente también supone "una molestia" que estará finalizada en un año.

Respecto al proyecto de la M-50, ha afirmado que le gustaría tener conversaciones con el Gobierno central y ha defendido que esa infraestructura serviría para vertebrar toda la zona norte y como "solución definitiva" para Colmenar Viejo, al aliviar "bastante" el tráfico de la M-607. No obstante, ha advertido de que se trataría de una tramitación "súper larga" y que si no se reivindica ahora, no estará "dentro de ocho años".

En materia de Cercanías, Blázquez ha asegurado que sufre esta infraestructura "permanentemente" como padre de tres hijos y ha afirmado que, aunque "lo normal de un alcalde es pedir más", en este caso le bastaría con que se cumplieran los horarios. "Eso no se puede consentir", ha dicho sobre los retrasos o interrupciones que, según ha relatado, hacen que vecinos de Colmenar Viejo se queden en Tres Cantos esperando otro tren durante 20, 30 o 40 minutos.

PARQUE COMERCIAL EN EL BARRIO DE LA ESTACIÓN

El primer edil colmenariego también ha avanzado que en el barrio de la Estación se implantará un parque comercial de medianas superficies, con dos zonas comerciales y otros usos, para dar servicio no solo a esta zona, sino también a San Crispín y al área sur-suroeste del municipio.

Según ha explicado, se trata de una actuación pensada para cubrir necesidades cotidianas de los vecinos, como compras ordinarias, farmacia o servicios vinculados al cuidado de mascotas y mobiliario.

En seguridad, Blázquez ha defendido que Colmenar Viejo es "un sitio seguro" y que normalmente no hay "noticias trágicas" ni sucesos, aunque ha reconocido que le preocupa la situación porque el nuevo cuartel de la Guardia Civil está "cerrado" y debería estar abierto para incorporar más personal. A su juicio, el crecimiento poblacional debe verse reflejado en un incremento de guardias civiles, algo que, según ha indicado, "a día de hoy no es así".

En el ámbito cultural y de ocio, Blázquez ha destacado la necesidad de ofrecer actividades variadas todos los fines de semana para todo tipo de públicos, tras un fin de semana con Feria del Libro, Fiesta de la Bicicleta y Día del Caballo. También ha mencionado el 'Summer Break', un evento con DJ dirigido a los jóvenes del municipio tras el final de los exámenes.

Por último, preguntado por si repetirá como candidato a la Alcaldía el año que viene, ha recordado que todavía queda un año de mandato y que su compromiso es trabajar por los vecinos hasta mayo de 2027. En su minuto final, ha defendido que Colmenar Viejo se sitúa como "una referencia para vivir", que aspira a convertirse también en "una referencia para invertir" y que quiere protegerse como "un modelo de calidad de vida", "un modelo de medio ambiente" y "un destino familiar"