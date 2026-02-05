Alcalde de Coslada no cesará a las ediles de MM pese a sus "falsas" acusaciones aunque advierte de acciones legales

Archivo - Imagen de recurso del alcalde de Coslada, Ángel Viveros. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

COSLADA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), ha anunciado este jueves que no cesará de sus responsabilidades en el Gobierno local a las dos concejalas de Más Madrid, Paz Garretas y Sonia Murillo, tras la crisis abierta por ambas en el seno de la coalición al pedir su dimisión y acusarle de falta de diálogo, pero sí que emprenderá acciones legales por la parte del comunicado donde le acusan de "amparar de facto" abuso de poder.

Tras el terremoto que supuso el comunicado firmado por las dos ediles, Viveros ha comparecido ante la prensa para analizar la situación política del municipio. Tras admitir que se siente "sorprendido" por las acusaciones, Viveros ha asegurado que, de momento, no apartará a las concejales de sus responsabilidades de Gobierno.

Esto significará, según ha admitido, que ambas seguirán formando parte del Gobierno local y que podrán seguir asistiendo a las Juntas. "No tomo decisiones en caliente", ha expresado tras admitir que se dará un tiempo para adoptar la "mejor decisión" para el equipo de Gobierno y los vecinos de Coslada. En este punto, ha dejado entrever que las dos ediles de Más Madrid podrían presentar su cese.

ACCIONES LEGALES

En todo caso, Viveros sí ha deslizado que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra ambas por la parte del comunicado donde acusaban al regidor de "amparar de facto" lo que definen como conductas en el entorno municipal de "trato vejatorio, hostigamiento y abuso de poder incompatibles con una institución democrática".

En varios momentos de su intervención, Viveros ha insistido en que son "radicalmente falsas" tales manifestaciones. "Me reservo el derecho a emprender las acciones que considere oportunas", ha esbozado ante los medios.

Además, ha negado --como le acusaban las ediles-- de que cayera en la falta de diálogo. "Si para aprobar los Presupuestos y otros asuntos me he reunido no solo con los portavoces, sino con los concejales uno a uno", ha desvelado.

Más allá de eso, ha recordado que lleva cuatro mandatos gobernando y que, por ello, le resulta curioso que los problemas de comunicación se produzcan ahora. No obstante, no ha querido confirmar si el problema en el seno del Gobierno deriva de la llegada de las dos concejalas de Más Madrid.

EL CULPABLE DE LA CRISIS: MÁS MADRID

En todo caso, Vivero sí ha encontrado un culpable a la crisis. "Es Más Madrid quien ha creado todo esto", por las tensiones que padece la formación. El primer edil se ha referido al conflicto interno en MM que acabó recientemente con la salida del exportavoz, Fernando Romero, y del edil de Deportes, Luis Arteaga, al Grupo Mixto.

En este escenario, Viveros ha admitido que cesó a un cargo de confianza de las ediles por "deslealtad" a la institución sin ofrecer más detalles, algo que, según ha enfatizado, no se podía tolerar.

A continuación ha leído el fragmento del comunicado de la formación regionalista en el que dice que "por responsabilidad con Coslada, Más Madrid no va a contribuir a sostener una forma de gobernar que ha demostrado estar agotada".

MOVIMIENTOS EN LAS COMPETENCIAS DE GOBIERNO

Tras ello, ha anunciado una "actualización" de las delegaciones de Gobierno. Así, el propio alcalde asumirá Residuos --un "área que está muy deficitaria", según ha remarcado-- y Parques y Jardines, donde "no se estaban dando las soluciones adecuadas". Al tiempo, traspasará las competencias en Seguridad Ciudadana a la edil socialista Macarena Orosa.

La secretaria de Política Institucional del PSOE-M, Cristina González, ha asistido como público a la convocatoria de Viveros para escenificar el respaldo de la Ejecutiva regional al alcalde cosladeño.