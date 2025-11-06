El alcalde destaca el crecimiento sostenido de Torrelaguna y pide un centro de día y un helipuerto

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelaguna (PP), Víctor Gutiérrez, ha asegurado que el municipio "sigue creciendo de manera sostenida" y que en los últimos años se ha duplicado el ritmo de crecimiento, alcanzando cifras del 2,5 al 3 por ciento anual, por lo que ha reclamado nuevos servicios como un centro de día y un helipuerto.

"Torrelaguna tiene un crecimiento lineal, pero desde 2024 estamos duplicando ese crecimiento", ha indicado en una entrevista anoche en Canal 33 TV recogida por, atribuyéndolo a la proximidad con Madrid, los servicios del municipio y la calidad de vida.

Gutiérrez ha recordado que Torrelaguna, con 5.200 habitantes, no tiene los servicios de un municipio pequeño, sino que dispone de notaría, registro, juzgado e instituto comarcal. "Somos cabeza judicial de los 42 municipios de la Sierra Norte", ha explicado, si bien ha reclamado nuevos servicios sociales, como un centro de día y un helipuerto.

"El helipuerto es fundamental, sobre todo para emergencias sanitarias, porque nos vendría muy bien para la conexión con Madrid", ha señalado el regidor, recordando que municipios cercanos como Lozoyuela ya cuentan con uno.

DEMANDA DE ESTACIÓN INTERMODAL

En materia de movilidad, el primer edil ha destacado que Torrelaguna es cabecera de la línea 197 de autobuses y que la Comunidad de Madrid proyecta la creación de una estación intermodal. "Es una demanda de hace muchos años, porque ahora salimos por pueblos de alrededor. Con la intermodal tendremos más visibilidad y accesibilidad", ha afirmado.

Durante la entrevista, el alcalde ha detallado que las licitaciones del proyecto saldrán a lo largo de 2026 y confía en que a finales de ese año o principios de 2027 la estación pueda estar operativa. "La movilidad es fundamental porque muchos vecinos trabajan o estudian en Madrid", ha añadido. En este sentido, ha valorado el éxito del programa de taxi a demanda, impulsado por la Comunidad de Madrid en la Sierra Norte. "Es un taxi que permite conectar los municipios por cuatro euros. Se pensó para las personas mayores, pero también lo utilizan los jóvenes, incluso para acudir a las fiestas de otros pueblos", ha dicho.

NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDA

Sobre la vivienda, Gutiérrez ha anunciado que el Ayuntamiento ha conseguido medio millón de euros de subvención de la Comunidad de Madrid para vivienda asequible, con el objetivo de que las primeras promociones estén en funcionamiento a finales de 2026 o principios de 2027.

"Ya estamos pensando en la siguiente licitación, cuando Madrid saque otra subvención, para meter más vivienda al municipio", ha adelantado el entrevistado, al tiempo que ha reiterado su compromiso de preservar la identidad del casco histórico. "Queremos mantener un modelo de municipio sostenible y acorde con nuestra estructura urbana", ha insistido.

Entre las obras en marcha, el alcalde ha destacado una operación asfalto de 900.000 euros y un plan de embellecimiento de 300.000 euros. "Estamos soterrando cables, adoquinando calles e iluminando parte de la muralla, la Torre de la Montera y el Arco de Burgos", ha enumerado.

En materia deportiva y cultural, ha subrayado la reforma integral de la piscina municipal, "que se ha abierto este verano en condiciones", incorporando "equipamientos para niños y adultos, zonas de ocio y una pequeña biblioteca para intercambiar libros".

CIERRE DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Preguntado por el cierre del cuartel de la Guardia Civil, Gutiérrez ha explicado que el edificio, ubicado en el Palacio de Salinas del siglo XVI, tenía deficiencias estructurales importantes. "Ofrecimos gratuitamente un terreno de 3.000 metros para construir un nuevo cuartel, pero el delegado del Gobierno no mostró intención de intervenir", ha lamentado.

"Finalmente, tuvimos que trasladar a la Guardia Civil a un edificio municipal que íbamos a destinar a protección civil. Gracias a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, hoy siguen trabajando y defendiendo la zona", ha apuntado, aunque ha reconocido que "a corto plazo no hay previsiones halagüeñas".

SANIDAD, EDUCACIÓN Y TASA DE BASURAS

Sobre sanidad, el regidor ha valorado que Torrelaguna cuenta con un centro básico de salud que da servicio a varios municipios y ha pedido una tercera ambulancia para la Sierra Norte, así como la instalación de un helipuerto que refuerce la asistencia de emergencias.

En educación, ha destacado que el municipio cuenta con una escuela infantil, un colegio, un instituto y un centro de adultos, con equipos directivos "de altísimo nivel". Ha celebrado además la inversión de tres millones de euros en la remodelación del instituto y la incorporación de nuevos cursos formativos como enfermería, forestales, informática y bucodental.

Respecto a la tasa de basuras, Gutiérrez ha precisado que todavía no se ha aplicado y que existe un consenso de mínimos entre los partidos locales. "Estamos a favor del reciclaje, pero el Gobierno de España debería haber adoptado medidas previas de concienciación", ha afirmado.

Finalmente, el alcalde ha invitado a los madrileños a visitar Torrelaguna, "una joya de la Sierra Norte con más de mil años de historia". "Les invito a pasear por nuestras calles medievales, disfrutar de nuestra plaza castellana, de la iglesia gótica, de las rutas por el Jarama y de la gastronomía local", ha concluido la entrevista.